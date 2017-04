Condenada una financiera por su «sistema tóxico de capitalización de intereses»

El Juzgado de Primera Instancia de Instrucción Número 7 de Avilés ha condenado a la Unión de Crédito Inmobiliario (UCI) a recalcular el cuadro de amortización de un préstamo hipotecario concedido a dos vecinos de El Pozón. La sentencia considera abusivas y poco transparentes algunas de las cláusulas, por lo que también obliga a la compañía a restituir las cantidades cobradas en concepto de demora, sobre las que se aplicaba un interés del 18%, y declara nulos los gastos de correo estipulados en el contrato «sin especificar cuándo y por qué envíos se debe cobrar».

Los demandantes firmaron en 2005 un préstamo por valor de 119.200 euros sin saber que conforme fueran pagando cuotas, el capital pendiente de amortización iría subiendo en vez de bajando, como suele ser habitual. La sentencia recoge que «en las simulaciones siempre figura que con el pago de todas las cuotas desde el primer mes, habrá una disminución de capital en la siguiente liquidación, sin embargo en la práctica, desde el primer día el capital pendiente se incrementó, pues siendo el capital prestado de 119.200 en agosto de 2005, en julio de 2006 ascendía tras casi un año de pago de cuotas a 119.661 euros, y aun cuando fuera una simulación lo aportado, el hecho fue que en la simulación en la cuota 36 quedaría un capital pendiente de 114.854 y en la liquidación real de 118.403 euros».

«A los clientes se les aportó una simulación como si se tratara de un sistema de amortización francés, en el que el capital va bajando a medida que avanza el préstamo, pero de forma engañosa se les hizo firmar este otro sistema tóxico de capitalización de intereses», explicó ayer el abogado Celestino García Carreño, quien criticó «este préstamo hipotecario inventado por la UCI» y que no funciona como los tradicionales. «¡El capital del préstamo no es que no baje, es que sube!», manifestó el letrado.