La disolución de Cartera de Inversiones Melca sigue en el Juzgado

El juicio abierto a raíz de la impugnación por parte de José Luis García Arias, que pidió la anulación de la junta de accionistas de Cartera de Inversiones Melca de julio del año pasado en la que se acordó la disolución de la sociedad, quedó ayer visto para sentencia. La sesión se celebró ayer jueves en el Juzgado de lo Mercantil de Gijón, después de que en otra vista anterior se rechazase la petición de la parte demandante de suspender los acuerdos alcanzados en la mencionada junta.

Aquella reunión terminó de dinamitar la grieta abierta el 6 de mayo, cuando José Luis García Arias, fundador del Grupo Melca, integrado por unas quince empresas más las participadas, fue revocado como administrador general por su entonces todavía esposa, Isabel Becerril, y dos de los tres hijos del matrimonio, Elena y Daniel García, quienes se hacían así con el control de la sociedad. Entre los tres totalizan el 53,76% del capital frente al 46,24% que suman García Arias y su hijo Luis Miguel, que se mantiene junto a su padre. La reunión terminó en fractura. Luis Miguel, que había sido designado presidente de esa junta por la registradora mercantil, expulsó del domicilio social, la finca de Pedregal, a su madre y a sus dos hermanos, quienes continuaron la junta en la notaría.

Los argumentos expuestos ayer por la parte demandante, García Arias, se resumen en que la registradora mercantil no debió incluir en el orden del día la disolución de la sociedad, a la postre aprobada, y en que la junta terminó en el momento en el que el presidente decidió echar a tres de los cinco socios. La defensa, por su parte, mantuvo que la Ley faculta a socios que representan a más del 5% del capital a pedir la convocatoria de una junta de accionistas con cualquier objeto, incluida la disolución, y que en este caso era la única vía de salida ante la elevada probabilidad, cercana a la certeza, de que no se alcanzara un acuerdo para designar nuevo administrador, como así fue.

La consideración de que la junta concluyó en el momento en el que el presidente decidió echar a tres de los cinco socios se fundamenta en que el grado de representación no es el que correspondería. En concreto la parte demandante considera que el matrimonio no puede estar representado en ninguna junta en tanto no designe un representante común y en que la participación de los hijos debe igualarse. La defensa, por su parte, sostuvo que la participación se mantiene inalterada desde hace años.

Los nuevos gestores de Cartera de Inversiones, a partir de entonces ya Cartera de Inversiones Melca 'En Liquidación', emprendieron el proceso de liquidación de la sociedad, con Daniel García Becerril como liquidador. Dos meses después, en noviembre, la junta de accionistas aprobaba gracias al peso de los nuevos gestores las cuentas de 2015 y reiteraba su determinación de «hacer todo lo posible» para que las empresas integradas en el grupo «no pierdan su valor» al tiempo que la matriz, no las empresas integradas, continúa en proceso de liquidación.

En aquella ocasión los representantes de José Luis García Arias y de su hijo Luis Miguel abandonaron la junta de accionistas al entender que su grado de representación no se correspondía con su porcentaje de participaciones en la sociedad y que el liquidador incumplía con su obligación de liquidar. También anunciaron ese día la presentación de otro recurso.