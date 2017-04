Juan Vega se perfila como candidato del sector crítico a coordinador de IU

Jubilado de Hunosa, natural de Langreo y afincado en Avilés, Juan Vega se perfila como candidato a coordinador local de Izquuierda Unida. Representa al sector afín al excoordinador y exconcejal José Fernando Díaz Rañón, discorde con la gestión del actual, Ángel Guido, que una vez cumplidos dos mandatos no puede optar a a la reelección, tal y como recogen los estatutos. La posibilidad de que Vega preseante candidatura lleva tiempo barruntándose, aunque él ni confirma ni desmiente. «El plazo de preseantación se abre mañana (hoy)», dijo al respecto. Mucho más claro fue Alejandro Cueli, el portavoz municipal. «Yo no me voy a presenstar, bastante tengo con lo que tengo». Así las cosas, el nombre del posible candidato que se podría denominar 'continuista' se mantiene en la sombra.

El plazo termina el martes e IU anunció el proceso el miércoles por la tarde, concediendo así escaso margen para que los posibles aspirantes reúnan los apoyos y las fuerzas necesarias para dar el paso. «No hay tiempo para que la militancia se movilice, lo correcto sería haberlo anuncido con al menos dos semanas de antelación», censuró Rañón.

El nuevo coordinador se elegirá por primera vez mediante primarias. Los candidatos serán proclamados como tales el lunes 24. Si hubiese más de uno la votación se celebraría el 6 de mayo y el elegido tendrá que ser ratificado en asamblea.