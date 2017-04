La música abre el telón de la Semana Santa

El público avilesino podrá disfrutar a partir de esta misma tarde de un intenso fin de semana en cuanto a lo que programación musical se refiere como aperitivo a las actividades de El Bollo, que se concentrarán durante la próxima semana. La oferta de conciertos se dispara para ofrecer una alternativa de ocio tanto a adultos como a los cientos de jóvenes que estos días disfrutan de sus vacaciones escolares de Semana Santa.

Sin duda, el fin de semana tiene dos nombres propios; las orquestas gallegas más punteras del panorama musical nacional, Panorama y París de Noia, ofrecerán un macro concierto de seis horas de duración en el escenario habilitado en La Pista de La Exposición de Las Meanas.

La actuación comenzará a las nueve de la noche de mañana sábado y se prolongará hasta la madrugada con un show en el que los temas más pegadizos y una puesta en escena muy atractiva prometen cautivar a los espectadores para que se queden toda la noche bailando. Cabe recordar que Panorama presentará por primera vez el renovado espectáculo con el que darán comienzo a la gira veraniega 2017 que les llevará por toda España.

Panorama presentará por primera vez su nuevo espectáculo con escenografía renovada

También mañana sábado y a la misma hora dará comienzo el concierto que los ingleses de Mitch Laddie Band ofrecerán dentro del ciclo musical de la Factoría Cultural. El grupo presentará los temas de su tercer disco de estudio, 'Let You Go', que como el resto de sus trabajos ha recibido valoraciones muy positivas tanto por parte de la crítica como del público. Las entradas se pueden adquirir en taquilla por ocho euros.

Los establecimientos hosteleros de la ciudad tampoco se quedan atrás y, como cada fin de semana, también ofrecerán una variada oferta de géneros y estilos musicales sobre sus escenarios. Tres bares, El Búho, Don Floro y Le Garage, preparan jornada doble de viernes y sábado con Norma y Buenaventura, Mardi Gras y Los Incorregibles y Sartenazo Cerebral y Juanillous respectivamente. Todos empezarán a partir de las 23.30 horas y se podrá acceder de forma gratuita.

Hoy viernes El Cafetón organiza una actuación con el compositor valenciano Hubber a las 23 horas. A la misma hora comenzará en Le Mystic el concierto del dúo Goodman & Goos, que ofrecerán un show con raíces country y toques de reggae, swing y pop.

Mañana sábado la actividad se concentrará en cuatro locales con punto de partida desde el Bar Fruela a las 12.30 horas con un acústico de Fran Santo. A las 20.30 horas en El Malecón estará Aathma & Totengoff (entradas a siete euros) y a las 21 horas será el turno de Leather Boys y Bacon&Speed en La Dea de Versalles y la plaza de Carlos Lobo, respectivamente.