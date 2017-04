Milena Busquets Tusquets es la autora de 'También esto pasará', un libro con tintes autobiográficos, en el que habla del dolor, de la pérdida de alguien muy querido. En su caso fue su madre, un referente de la edición en España, como Esther Tusquets. Departió con los asistentes a los actos en conmemoración del Día Mundial de la Salud en el San Agustín, invitada por su amigo Juan José Jambrina. Hizo un viaje relámpago, menos de un día en Asturias. «Me ha gustado mucho lo poco que he estado. A mi madre le encantaba. Tengo que volver con más tiempo», aseguró.

Para Milena, la escritura no supone un acto terapéutico. No obstante, los psiquiatras presentes, como Joaquín Moreno, Luis Bastida, o el propio Jambrina, lo recomiendan a sus pacientes. «Escribir -afirma- es una profesión, y más si has crecido en ese ambiente. A mí lo que más me rescata es leer. No hay ningún escritor que no sea un gran lector». Y cuenta con libros de cabecera, a los que regresa. «Pero sin releerlos, porque los tengo presentes», matiza. Lo ve más como una búsqueda: «De repente encuentras un libro que te encaja, que es lo que necesitas en el momento. A veces es por entretenimiento, otras para salvarte. Es como conocer a una persona. Pero no hay efecto garantizado».

Una búsqueda individual, ensayo error: «Mi madre nunca dio consejos. Siempre pensaba que te tenías que arriesgar. Trabajamos un tiempo juntas. Además, al final uno acaba haciendo lo que le da la gana. La echo de menos, pero no por sus consejos». Con añoranza, pero sin melancolía, porque, como ella dice, «toda la gente a la que has querido, la recuerdas. Es una forma de supervivencia. Mi madre está en mí, como está mucha gente».