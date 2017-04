CantArte pone mañana el colofón a la Semana de Música Religiosa

Después de un intenso programa que ha vuelto a hacer las delicias de los muchos aficionados en Avilés a la música religiosa, la Semana dedicada a ella llega a su final. El encargado de poner el colofón a su XL edición será el coro leonés CantArte. Lo hará mañana domingo, acompañado de la soprano Judith Martínez y el pianista Mario Morla. La cita, en la iglesia de San Nicolás de Bari, a las ocho y cuarto de la tarde.

Dirigido por Guillermo Ares, CantArte, junto a Judith Martínez y Mario Morla, tiene preparado un buen menú de despedida, bajo el título de 'Crux Fidelis'. En su todavía breve trayectoria, han recopilado un repertorio que engloba la práctica totalidad de las épocas de la música vocal de la que se tiene registro escrito. Conjugan la recuperación de obras, una especial predilección por la música renacentista, así como la apuesta por autores contemporáneos.

Comenzarán con dos piezas de canto gregoriano recuperadas gracias a la investigación en los archivos de las catedrales, como el 'Gloria laus' ('Himnus in procesionem ad Christum Regem') y el Pueri hebraeorum ('Himnus Dominica in Ramis Palmarum'); seguirán con el 'Introitus-Missa pro Defunctis', de De Morales; 'Miserere' de Javier Bello-Portu; 'Parce mihi, domine', de De Morales; 'Kyrie-Missa Officium Defunctorum', de Tomás Luis de Vitoria; 'Tristis est anima mea', de Francis Poulenc; 'Hymnus in Adoratione Crucis', de Joao IV de Portugal; 'Für alina', de Arvo Pärt; 'Tu es Petrus', de Robert Pearsall; 'Nunc dimitis', de Albert Alcaraz; 'The ground', de Ola Gjeilo, y 'Song for Athene', de John Taverner.

Penúltimo concierto

Por otro lado, el violonchelista Javier Romero Aranda, y María Silvera al clave, ofrecieron ayer el penúltimo concierto. El barroco de las 'Sonatas para gamba y clave' de Bach llenó la iglesia de San Antonio de Padua.