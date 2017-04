Factoría Sound presenta al grupo inglés Mitch Laddie Band

El ciclo musical organizado en la Factoría Cultural, Factoría Sound, continúa esta noche a partir de las 21 horas su andadura. En esta ocasión recibirá al grupo inglés Mitch Laddie Band, liderado por el virtuoso guitarrista de mismo nombre. Los músicos, que tienen ya tres discos en el mercado, han logrado en pocos años consolidarse en el panorama actual y cosechar muy buenas valoraciones tanto de crítica profesional como de público.

Con su último trabajo, 'Let You Go', buscan alejarse deliberadamente del estilo pautado hasta ahora. «Sentíamos que necesitábamos hacer algo distinto y dejar un poco de lado el blues, así como dotar a las canciones y las letras de más protagonismo para que no quedasen relegadas por el sonido de la guitarra», explica Mitch Laddie. Así, estos nuevos temas exploran sentimientos tan cotidianos como superar el fin de una relación personal, laboral o de amistad.

«Algunas tienen un tono más optimista y otras son más duras, una mezcla tan verídica como lo es la realidad», apunta el músico. Los ingleses llegan a la ciudad con motivo de su segunda gira por España, un país donde aseguran que «el público es muy acogedor». Tampoco les asusta tocar sobre un escenario más pequeño de lo que suelen estar acostumbrados tras actuar en importantes localizaciones como el Royal Albert Hall.

«Con este nuevo disco queríamos darle más protagonismo a las letras que a la guitarra»

«Cada directo tiene su idiosincrasia y magia particular, pero por mi experiencia puedo decir que los que son pequeños suelen ser los más memorables si la gente acompaña», señala. Los planes de futuro del grupo pasan por seguir trabajando en su música «para ganarnos el respeto de la industria». Los que quieran disfrutar del sonido actual pueden adquirir por ocho euros una de las entradas que aún quedan disponibles en taquilla y vía web.