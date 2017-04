La nulidad de la contratacióndel director del Conservatorio como profesor será recurrida

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula la resolución de la Fundación de Cultura del pasado 31 de agosto por la que se contrataba a Carlos Galán como profesor de piano del Conservatorio Julián Orbón, el paso previo a su posterior nombramiento como director del centro, decisión que también fue declarada nula judicialmente y ya ha sido recurrida.

Ambos pronunciamientos judiciales, dictados por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo números uno y cinco, responden a sendos recursos presentados por la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) en base a un mismo principio, la ausencia de un proceso selectivo.

El fallo que anula su contratación como profesor de piano se fundamenta en que «desde el punto de vista jurídico es indiscutible la necesidad de que el proceso de provisión de la plaza, en este caso mediante la comisión de servicio, ha de contar con publicidad para garantizar el derecho de acceso a las funciones públicas, la igualdad y libertad de acceso y, en definitiva también, el mérito y capacidad, principios básicos de los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española».

En el caso del que declara nulo su nombramiento como director la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, esgrimió que se habían seguido los pasos previstos para el supuesto de ausencia de candidatos. El juez resolvió que «dicho precepto parte de la premisa de un previo procedimiento de selección convocado y en el que no hubiera habido candidatos», situación que no quedó acreditada. Con anterioridad el Ayuntamiento había cesado a Raquel García como directora en base a una sentencia que no fue recurrida.