Campa niega que las convocatorias se hagan «a medida», como denuncia el PP

«No hacemos trajes a medida. Si de algo peca este Ayuntamiento es de exigir en las bases de los contratos que salen a concurso las máximas cotas de solvencia técnica y económica, pero de ahí a decir que se realizan para favorecer a una empresa hay tanta diferencia como la que separa a Alfonso Araujo de ser un concejal que sabe lo que dice a otro que habla por hablar. Un abismo». En estos términos rebatía ayer Manuel Campa, concejal de Promoción Económica y Ciudad, las acusaciones vertidas por el referido edil popular. «Una cosa es ser restrictivo y otra muy diferente es ser exigente. Lo que le gustaría al PP es que los contratos se adjudicasen al mejor postor, a la oferta más baja, pero nosotros buscamos un equilibrio entre calidad y precio, la máxima al menor posible, para así ofrecer el mejor servicio», reiteró.

Araujo expuso como ejemplos de sus acusaciones los contratos de dirección del conservatorio, oficina de sanciones, obras de rehabilitación de la calle de Santa Apolonia, de la empresa que gestionaba la red municipal de acceso inalámbrico a internet de telecomunicaciones. Campa, por su parte, se refirió a este último. «No era un router determinado -como dijo el concejal popular- lo que se exigía en las bases , sino un cortafuegos, y tampoco es cierto que solo pudiesen suministrarlo un número limitado de empresas. Quizá fue un error especificar la marca, pero es un dispositivo que se puede encontrar en cualquier tienda por no más de cincuenta euros, por lo que no se puede decir que sea restrictivo. Y hablamos de un contrato que se adjudicó en 452.234 euros, muy por debajo del precio de licitación y con importante mejoras. Las bases de los concursos públicos no buscan favorecer a nadie, sino conseguir la máxima calidad posible dentro de un rango de precios», concluyó Campa.