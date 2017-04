La escala del 'Braemar' el 4 de mayo abrirá una temporada de cinco cruceros en 2017

El 'Braemar' abrirá el 4 de mayo la temporada de cruceros en Avilés. El calendario hasta diciembre incluye otras cuatro escalas, dos de buques de la misma naviera, la noruega Fred Olsen, una de la chileno-alemana Hapag-Lloyd, que se estrenó el año pasado con el lujoso 'Ms Europa', y otra de la británica Saga Cruises, que incorpora a su ciudad en su cuaderno de travesías. La fecha es el 6 diciembre con el 'Saga Pearl II', todo un veterano.

No será su única visita. Saga ha programado otras dos para el próximo año, días 13 y el 26 de abril, ambas con el mismo barco. A la espera de posibles novedades el calendario de 2018 también incluye una nueva visita del 'Braemar', el buque que en mayo de 2012 abrió la etapa de Avilés como puerto de escala de cruceros de recreo y el que en más ocasiones la ha visitado. Con 196 metros de eslora, 22,5 de manga y 24.344 toneladas de registro bruto, dispone de 485 camarotes de distintas categorías con un estándar de ocupación de 929 pasajeros atendidos por 371 tripulantes.

Como denominador común todos los cruceros que recalan en Avilés son de mediano porte, en torno a 200 metros de eslora y capacidad para un máximo de mil pasajeros, características que les permiten entrar en puertos en los que, como es el caso, no tienen cabida los grandes cruceros, navegar en aguas poco profundas e incluso remontar ríos navegables, como el Guadalquivir.

De hecho, las dos escalas que tiene programadas este año el 'Braemar' en Avilés se denominan 'Ríos de España y Francia, travesías de catorce noche con salida y llegada en el puerto británico de Southampton que le llevará a, Rouen, Burdeos y, tras Avilés, a Sevilla y Lisboa, con regreso al puerto de partida. La segunda está programada para el 20 de junio.

El tercer crucero del año llegará después del verano, el 25 de septiembre, e igualmente se trata de un buque ya conocido en Avilés, el 'Boudicca'. También pertenece a Fred Olsen y navegó igualmente bajo la bandera de Royal Viking Line, con la particularidad que en 1982, nueve años después de su botadura, se le añadieron 28 metros de eslora para alcanzar así los 205. Su estándar de ocupación es de 880 pasajeros y 329 marineros, oficiales y personal de servicio. En esta ocasión la singladura se denomina Escenas de España, con salida y llegada en Liverpool (Reino Unido). Avilés será, tras La Coruña, la segunda escala, para continuar hacia Santander y Bilbao antes de regresar al puerto de partida.

Ya en octubre, el día 6, arribará el 'MS Bremen', de Hapag-Lloyd Cruises, la división de cruceros de Hapag-Lloyd, cuarta naviera mercante más importante del mundo tras su alianza en 2014 con la chilena Compañía Sudamericana de Vapores. Distintas publicaciones especializadas ven en su decisión de incluir Avilés en su catálogo un síntoma de que «empieza a hacerse un lugar como destino de calidad».

Se trata de un buque más pequeño y menos glamuroso que el 'MS Europa', pero también de alta categoría, cuatro estrellas plus, y vena aventurera. Es el que fleta la compañía a destinos árticos, antárticos y a exóticos, aunque no es el caso. La travesía, diez noches, le llevará de Hamburgo (Alemania), a Lisboa, con escalas en Ostende (Bélgica), Portsmouth, Honfleur. St. Malo, (Francia), Avilés, Celeiro, Marín, y Viana Do Castelo (Portugal).

Con 111 metros de eslora, 17 de manga y 6.752 toneladas, el 'MS. Bremen' fue construido en los astilleros Mitsubishi de Nagasaki (Japón) en 1990 y bautizado inicialmente con un nombre acorde a sus cualidades, 'Frontier Spirit'. Embarca un máximo de 164 pasajeros y cien tripulantes y al igual que el 'MS Europa' cuida con esmero la gastronomía, si bien en esta ocasión la travesía se define como crucero musical. El precio del pasaje no es apto para cualquier bolsillo, de 3.600 a 7.045 euros por persona según figura en la web de la compañía.

La web de 'Saga' describe Avilés como «una antigua ciudad marinera que se ha convertido en una moderna ciudad con un encantador casco histórico con calles porticadas y casas de color pastel». Aconseja pasear por Rivero, Galiana y la plaza de España, visitar el Niemeyer, «el último de los edificios del gran arquitecto brasileño», y en especial la iglesia de Sabugo, «dedicada al exarzobispo de Cantorbery Thomas Becket, martirizado en 1170».

El 'Saga Pearl II' fue construido en 1981 en Alemania y adquirido en 2009 por su actual propietario en una subasta. Sus dimensiones son 165 metros de eslora, 22 de manga, 6,3 de calado y 18.627 toneladas, y acomoda un máximo de 449 pasajeros atendidos por 252 tripulantes. Su escala en Avilés, el 6 de diciembre, será la última de una travesía de dieciocho noches, desde Southampton hasta las Islas Canarias, con regreso al puerto de partida, y tampoco resulta económica, a partir de 6.000 euros el camarote doble. Al igual que el resto de cruceros programados para este año amarrará en la dársena de San Agustín, junto al Niemeyer, con siete metros de calado y a pocos minutos a pie del corazón de la ciudad, comodidad que no todos los puertos ofrecen.

En sus cuatro primeros años como puerto de escala de cruceros de recreo Avilés ha recibido por esta vía 8.813 turistas, de ellos 2.707 en 2016, sin contar los que arriban en visitas privadas, tanto en barcos de pequeña eslora, fundamentalmente veleros, que arriban en el puerto deportivo como los 93 que en 2015 arribaron en el 'Sea Cloud II', un lujoso tres palos construido en Astilleros Gondán (Castropol) que recaló en travesía privada contratada por una sociedad religiosa estadounidense.

De cara al año próximo la mayoría de las compañías aún no han cerrado sus calendarios, por lo que no se descartan nuevas escalas al margen de las tres ya programadas, dos del 'Saga Pearl II' y una del 'Braemar'.

