«A María Moliner no haber entrado en la Academia le dio prestigio»

María Moliner es la autora del diccionario de uso del español más consultado desde su publicación hace ahora medio siglo. Fue además una figura de primer orden en la generación intelectual de la República injustamente olvidada. A su figura dedica el documental 'María Moliner, tendiendo palabras' la cineasta Vicky Calavia (Zaragoza, 1971), autora de una amplia obra en el género de la no ficción, crítica y gestora cultural. Hablamos sobre su último trabajo antes de su proyección el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS mañana lunes (19.45 horas, Centro de Servicios Universitarios).

En 'Tendiendo palabras' cuenta la historia de María Moliner...

Es un acercamiento a su figura. Casi todo el mundo ha oído hablar de su diccionario, aunque pocos sabrían decir quién fue. Durante la Segunda República fue una de las responsables de que las Misiones Pedagógicas llevaran la lectura y las bibliotecas hasta el último pueblo perdido y a cada persona desfavorecida, será también quien realiza la ordenación del Plan de Bibliotecas para toda España. El diccionario fue su obra cumbre, aparte de ello tuvo una vida plena y muy interesante.

¿Qué le atrajo más del personaje?

Mi trabajo como documentalista se ha enfocado hacia las figuras olvidadas de nuestra historia cultural y María Moliner es una de ellas. Aunque ha tenido su reconocimiento, pienso que no lo ha sido suficiente ni nacional ni internacionalmente. Me atraía también que naciera en Zaragoza -como yo- y que ella misma reivindica su carácter aragonés, porque es muy tenaz, muy tozuda. Llega a decir que no habría hecho el diccionario de no haber sido aragonesa. Por último, me atraía la paradoja que fue su vida: alguien que había dedicado tantos años a organizar la relación de las palabras, a reescribir las definiciones del diccionario de la RAE, una persona con una mente tan brillante, los últimos años los pasó afectada por una enfermedad similar al Alzheimer que le hizo ir olvidando el nombre de las cosas, el mundo que ella misma había definido ya no existía para ella. Eso me impresionó mucho y está en el origen del documental.

Se cumple el cincuentenario de la edición de su diccionario. Cuando se publicó no tuvo una acogida muy entusiasta entre los académicos oficiales. ¿A qué fue debido?

En primer lugar, ella corrige a la Academia. Es una mujer (entonces aún no había ninguna académica de la Lengua) y además se permite corregir y ampliar el Diccionario de la RAE, provoca por tanto los consiguientes recelos. Luego, no era filóloga de formación, sino historiadora, y ciertas esferas del mundo intelectual suelen ser bastante elitistas con esas cosas de que cada uno se centre en su parcela y sepa solo de lo suyo.

Sin embargo, estuvo a punto de entrar en la Academia.

Sí, en 1972 pudo ser la primera mujer en ingresar en la RAE. De haber sido un hombre no tengo ninguna duda de que hubiese entrado. Como se sabe, finalmente no fue así y creo que en el fondo se sintió aliviada porque era una persona muy humilde, no le gustaba figurar, prefería una vida tranquila. Con el tiempo, el hecho de no haber entrado le ha añadido más prestigio a su figura.

Su diccionario sigue siendo una obra de referencia y un 'bestseller'. ¿Cuál fue la clave de su aceptación?

Abre el diccionario al uso de la calle, recoge todo lo que va leyendo en prensa, las nuevas palabras que se usan y el cómo se usan, lo que hace a su obra muy accesible. Para los estudiantes extranjeros de español ofrece la facilidad de encontrar el uso exacto de cada término o construcción. Algo que nos resulta muy novedoso y actual es también la organización por familias de palabras que aparece en la primera edición y que nos lleva a verlo como un atisbo de lo que hoy es internet: saltas de una palabra a otra, de un concepto a otro, y eso te ayuda a realizar estructuras mentales de organización, es internet, una red de palabras que te lleva de un sitio a otro. Como imagina y plasma ese orden, tal vez sea lo más moderno de María Moliner.

Hablaba de su condición de mujer en un mundo académico solo de hombres. ¿Se nota de alguna forma esa condición en su diccionario sobre lo que hoy llamaríamos lenguaje de género?

En el sentido que hoy le damos, no. La diferenciación del María Moliner respecto a una posible manera femenina de ver las cosas sí se percibe, por ejemplo, en la definición que da de los órganos genitales de la mujer. Aún hoy aparecen descritos en los diccionarios de forma, si no peyorativa, sí tirando a negativa. María Moliner los describe de una forma mucho más amable, luminosa y cercana. Es el punto en el que más se aproxima a la cuestión actual de género.

¿María Moliner tendía palabras como puentes hacia la realidad?

Las tendía literalmente con pinzas. Ordenaba sus fichas colgándolas con pinzas en cordeles. Me pareció muy bonito, una imagen muy cinematográfica, y es exactamente eso, tender palabras, conceptos, extender la cultura para que llegue a todos. Ese era su ideal.