Las mascotas se exhiben en Avilés

«Menos mal que fuimos previsores a la hora de organizar los turnos», comentaba un aliviado a la par que orgulloso Heriberto Menéndez, coordinador de la Cámara de Comercio, durante la mañana de ayer visto el temprano éxito cosechado por el Salón de la Mascota Principets. Pese a que el reloj no había rebasado el mediodía, los organizadores cifraron en cerca de 2.500 personas los asistentes más madrugadores, si bien la afluencia durante toda la mañana fue constante y se intensificó aún más por la tarde con la celebración de los concursos, desfiles y talleres programados en el exterior del Pabellón de La Magdalena, localización que contó con el valioso guiño del buen tiempo.

PROGRAMA DE HOY 9 horas. Exposición Nacional Canina de Asturias. 10 horas. Entrenamientos oficiales de Obediencia clase internacional. 11 horas. Prueba de Obediencia Internacional. 15.30 horas. Finales de la Exposición Nacional Canina de Asturias. 16 horas. Taller gratuito 'Enseña a tu mascota habilidades caninas', desfile de perros en adopción y entrenamiento de deportes caninos. 17 horas. Concursos caninos populares. 17.30 horas. Taller gratuito 'Descubre el Agility'. 18.30 horas. Taller gratuito 'Cómo mejorar la convivencia y la calidad de vida de nuestros perros'. 19 horas. Los amigos de Cala. 'Descubre los pelos de terapia'. 19.30 horas. Exhibición 'Descubriendo los deportes caninos'.

Aunque aún falta por completar con buen pie la jornada del día de hoy, el denominador común entre los asistentes y comerciantes de los puestos era positivamente unánime. «He estado varios años en El Asturcón con las exhibiciones nacional e internacional, pero tengo que decir que este nuevo espacio en Avilés es infinitamente más idóneo», aseguraba el gallego Óscar Rodríguez, comisario en uno de los certámenes de belleza que tuvo lugar ayer por la mañana.

Aquí participó 'Noski Dsumendi', un Mastín del Pirineo que ayer se encontraba a sólo dos puntos de convertirse campeón de España. «Estoy seguro de que los lograremos entre hoy y mañana (por ayer y hoy)», declaró con rotundidad su dueño, Asier Lunate, un bilbaíno que tiene otros siete perros con los que compite en diversas categorías por los certámenes que se organizan por toda España. Precisamente la gran variedad de procedencias fue uno de los rasgos definitorios de esta primera jornada, a la que acudieron personas de todo el país, e incluso, según la organización, extranjeros.

Unos dueños que no reparan en gastos a la hora de mantener y mimar a sus fieles compañeros, como es el caso de Arantxa Sánchez, de La Coruña, acompañada por su joven ejemplar de Crestado Chino, una perrita de nombre 'Domitila'. «Es cierto que mantener a mis trece mascotas me sale un poco más barato porque me dedico a la venta de pienso, pero aún así es un desembolso importante», reconoce la mujer cuando se le pregunta por la media de gasto de los dueños en España, que ronda los más de cien euros al mes.

Sin duda, un hobby que exige mucho sacrificio tanto económico como de tiempo, motivo por el que son muchos los que optan por vivirlo en familia. Marina Hernández y su hija Jimena Martín llegaron ayer a Principets desde Ávila con 'Danko', un ejemplar de caniche gigante con una cuidada estética de su pelaje negro. «En total tenemos tres perros y nos gusta presentarlos a los concursos, ya sea de peluquería o en la categoría de infantil, donde los pasea mi hija», explicaba Hernández, ya acostumbrada a que la gente se acerque a sacarle fotografías a 'Danko'.

Entre los cientos de participantes que se pasearon ayer por el Pabellón de La Magdalena había canes de una gran variedad de razas, así como dueños de todas las clases; había quienes optaban por ir de punta en blanco a presentar ante los jueces a su mascota, que repetía los elegantes movimientos marcados por su propietario, pero también abundaban los tándems que tiraban de un estilo más desenfadado para convencer al jurado. En definitiva, una jornada que demostró la veracidad del dicho que asegura que el perro copiará las formas de su dueño.

Los concursantes empezaron a llegar a partir de las ocho de la mañana, convirtiéndose así los primeros en descubrir las instalaciones preparadas para la ocasión en el recinto. Pese a la previsión de los organizadores, la alta participación hizo que pronto se llenase el amplio párking del pabellón, así como los aparcamientos de las calles anexas. A las once de la mañana, hora oficial de apertura de la zona comercial, se comenzó a derivar a los asistentes a la zona de estacionamiento del colegio Marcos del Torniello. Una saturación controlada que no impidió la normal entrada y salida de participantes en el salón.

Unión cómplice

Otra de las 'jugadas' más comentadas del día fue la de la decisión de juntar la celebración de Principets con la de las exhibiciones nacional e internacional de Asturias, que durante los últimos treinta años habían tenido lugar en Oviedo. «Es un acierto total, todo el mundo está muy contento y yo creo que esto va a hacer que ambos eventos se consoliden en Avilés, una ciudad que por otra parte me parece que tiene un gran potencial organizativo», comentaba con conocimiento de causa Amelia Suárez, de Terapias con Labradores (TEA), colectivo con stand en la feria y primero en Asturias en lograr entrar a un hospital.

Su puesto fue uno de los más visitados por los niños, que pudieron interactuar con Viena y Lena, dos labradores formados para trabajar con personas con necesidades especiales. El resto de expositores, provenientes de nueve provincias, conformaban una zona comercial muy atractiva en la que aún hoy, en horario de 11 a 21 horas, se puede encontrar una gran variedad de artículos para toda clase de mascotas, así como 'merchandising' temático y el área exterior de puestos de comida y 'foodtrucks' para los visitantes.