CC OO pide analizar las causas del accidente laboral mortal en Avilés

Comisiones Obreras de Asturias ha reclamado este martes una "exhaustiva investigación" sobre el accidente laboral que ha provocado la muerte de un trabajador en Avilés.

En una nota de prensa, el secretario de Salud Laboral, José Antonio Iglesias, ha lamentado que "en pleno siglo XXI el trabajo nos siga costando la vida". Para prevenir mortales sucesos como el de esta mañana, José Antonio Iglesias reclama "evaluar las causas que lo propiciaron y que los culpables, si los hubiera, pasen a disposición de la justicia".

CCOO ha advertido de que "algo sigue fallando" frente a la "tan manida recuperación" que "no llega a la clase trabajadora". Además, ha añadido que "no se están poniendo todos los medios en prevención" y ha afirmado que los accidentes en el trabajo "no son desgraciadas casualidades, sino las consecuencias de malas prácticas preventivas".

Con todo, CCOO y UGT se volverán a concentrar el próximo martes 18 de abril a las 12.00 horas en la Avenida de Galicia contra la siniestralidad laboral.