Los hoteles, completos a partir del Jueves Santo

Los hoteles de Avilés colgarán el cartel de 'lleno' en Semana Santa. Un único establecimiento ofertaba ayer sus últimas habitaciones, a 180 euros la noche sin desayuno. El resto, como mucho, tiene alguna disponible el sábado, pero no para el Jueves ni el Viernes Santo, reservado en la mayoría de los casos con cierta antelación porque estas fechas siempre son buenas para el sector. «Solo recuerdo un año que no se llenó, en plena crisis, no sé si fue 2011 ó 2012, el resto siempre estamos prácticamente al cien por cien», explicaba ayer Bernardo Alonso, del Hotel Villalegre, que oferta habitaciones tanto en el hotel como en la pensión.

Es la tónica de toda la ciudad, de los hoteles más céntricos y de los menos, de los de mayor categoría y de los de menor. Y va en línea con lo que ocurre en el resto de España. Con planes y propuestas para todos los gustos, tantos los hoteles de las costa como los de interior rozan el lleno. Eso sí, las reservas se concentran mayoritariamente en jueves y viernes. Algunos huéspedes amplían el fin de semana hasta el sábado y, los menos, porque el Lunes de Pascua es festivo en muy pocos lugares, hasta el domingo.

Estos días de semana, desde ayer hasta miércoles, el tipo de clientela es mixto. Se mantiene el perfil empresarial, que reduce su estancia a uno o dos días, y se suma la familia. Con los niños de vacaciones, muchos padres cogen también unos días y aprovechan para hacer una escapada.

El tiempo decantará las reservas de última hora, principalmente las del sábado

Los establecimientos confirman el aumento de las tarifas, al menos en un diez por ciento

La radiografía, tanto en cuanto a tipo de cliente como al porcentaje de reservas, es la acostumbrada, por eso la mayoría de los directores de hotel comparten la sorpresa por lo que ocurrió el fin de semana pasado, concretamente la noche del sábado. Y no tienen dudas: al tirón de la Orquesta Panorama se sumó la celebración de Principets y, en el caso de los hoteles de las afueras, un campeonato de natación infantil celebrado en el Centro Deportivo Avilés.

«Vino gente hasta de Ávila por el concierto, estuvimos al ochenta por ciento», explica Daniel Fidalgo, del Hotel Silken Villa de Avilés, que señala también que el precio medio de la estancia se ha incrementado un diez por ciento respecto al año pasado. «Y eso siempre son buenas noticias», apunta Daniel Rodríguez, del Hotel Zen Balagares, que percibe que vuelve a haber gente «dispuesta a pagar precios desorbitados». A partir de 157 euros ofertan ellos alguna de las pocas habitaciones que aún tienen libres los próximos jueves y viernes. Ahí esta la novedad de esta Semana Santa, la recuperación de unas tarifas tímidas y recelosas estos años atrás porque, para lo bueno y lo malo, en este sector rige la ley de la oferta y la demanda.

Estos días, y el próximo domingo, se encuentran a «media entrada», lo que para Daniel Rodríguez también tiene explicación. «Tengo la impresión de que cuando la Semana Santa cae en marzo, nos funcionan mejor los días previos a Jueves y Viernes Santo que cuando cae en abril, mes en el que mucha gente ya busca sol y playa», reflexiona.

Eso sería la guinda para una Semana Santa que arranca con muy buenas perspectivas para hotelería y, por derivación, para la hostelería. El sol y el buen tiempo de estos días no está, sin embargo, asegurado. Al menos, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que el meteorólogo de este periódico, Iván Rodríguez, prefiere no corroborar de momento. A más de cinco días vista, la situación puede cambiar bastante. Según Rodríguez, autor de meteoasturias.com, la estabilidad se mantendrá al menos hasta el jueves, pero «aún hay cierta incertidumbre a partir del Viernes Santo». Jornada que para Aemet será la primera lluviosa de tres consecutivas.

El factor metereológico

Del tiempo dependerán las reservas de última hora, como confirma Lupe Elizaga, directora del Hotel NH Palacio Avilés. Esto también es la tónica. De momento, confirma que su establecimiento está «al 90%». «Esa horquilla del diez por ciento dependerá del tiempo», asevera. Es el único que en la principal página de reservas online, Booking, aún ofrece habitaciones. También es el más grande del municipio.

Particularidad que Ana Julia López Vizoso siempre matiza cuando habla sobre el Hotel Palacio Valdés, del que es directora. Con todas las habitaciones ya reservadas, y con la tranquilidad de saber que una cancelación de última hora se va a llenar prácticamente al momento, reconoce que el pasado fin de semana estuvieron completos pero, en su caso, por un grupo que les llenó prácticamente el hotel. «Sí nos llama la atención el aumento de reservas para el próximo domingo, un 40% más respecto al año pasado», aspecto que no detectan en otros hoteles, y el aumento de la estancia media a 2,3 días. «Lo que primero se reservó fueron Viernes y Sábado Santo», al igual que en 2015 y con turistas nacionales.

Es el perfil, aunque Julio Álvarez, del Don Pedro, destaca que cinco de sus veintiocho habitaciones están reservadas por extranjeros. Es un porcentaje pequeño, pero llamativo en unas fechas en las que mandan los turistas de otras comunidades.

«Por semana también hay gente, principalmente cliente de empresa, pero de jueves a sábado son los mejores días», celebra Álvarez. Son números similares a los del año pasado, pero aún así el propietario del Don Pedro los festeja. La sombra de las vacas flacas se deja todavía sentir más que vislumbrar en un sector termómetro de la situación de la economía.

Estos tiempos pasados, pero no tanto, los recuerda bien Bernardo Alonso, del Hotel Villalegre, quien confirma que sus 35 habitaciones están reservadas y prefiere destacar el pasado fin de semana, «que estuvimos entre el 60 y el 70 por ciento, algo que no es habitual en el fin de semana previo a Semana Santa». En su caso no fue por los celebrados conciertos de París de Noia y Panorama el sábado en el centro de Avilés, sino por la competición de natación. Al igual que otros colegas de profesión, confirma el aumento de los precios y el dominio de Booking en cuanto a reservas. Aunque el teléfono sigue siendo el recuerdo de última hora cuando se está buscando algo sobre la marcha.

«También el de muchos que prefieren confirmar con la recepción lo que están viendo en una web de reservas y que incluso te piden que les mantengas el precio», comenta Ángela Urbano, subdirectora del Hotel 40 Nudos. Como el resto de establecimientos, jueves y viernes están al cien por cien y el sábado, al ochenta. «El domingo los huéspedes se van porque el lunes no es festivo en la mayoría de los sitios», afirma. El 40 Nudos notó el concierto del sábado («fueron entrando muchas reservas sueltas») y, al permitir mascotas, la celebración del salón Principets, el sábado y domingo pasados en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. Sobre los perros, ninguna queja. «Se portaron muy bien», bromea.

Tendencia nacional

Aunque la reserva a través de internet es mayoritaria y está ampliamente extendida, las agencias de viaje todavía tienen su público. Es, precisamente, la confederación que las agrupa, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la que también constata la mejoría que confirman los hoteles.

Según sus datos, las ventas de viajes para Semana Santa se han incrementado entre un diez y un quince por ciento en toda España respecto a las contrataciones efectuadas el pasado año. El ochenta por ciento de estas ventas son para destinos nacionales.

No es el caso de Asturias, pero las estaciones de esquí abiertas llegarán al cien por cien de su ocupación, así como las ciudades con una marcada tradición religiosa como Córdoba, Sevilla, Málaga, Valladolid, Zamora, Cartagena, Murcia y Lorca. La España verde también ha concentrado buena parte de las reservas de este año.

Respecto a Europa, las ciudades con mayor demanda en las agencias de viajes por parte de los españoles han sido Berlín, Viena, París, Amsterdam y Londres. Con respecto a la larga distancia, los lugares más solicitados han sido, Nueva York y Miami, en Estados Unidos, y en Asia, Tailandia.

El coste medio por viaje ronda los 350 euros por viajero. En el caso de la media distancia, la media de gasto se sitúa en los quinientos euros, mientras que para los viajes de larga distancia el desembolso se sitúa en torno a los 1.300 euros.