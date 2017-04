El comité de Guardado convoca huelga por los retrasos en el pago de la nómina

Los trabajadores de Guardado Vías y Obras están llamados a secundar la huelga que el próximo día 21 exigirá a la empresa formalidad en el abono de los salarios del cerca del centenar de empleados. El comité de empresa adopta finalmente esta medida después de que hace un mes la subcontrata de ArcelorMittal y los trabajadores recurrieran al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) para evitar una convocatoria de huelga anterior, que finalmente se canceló. En la negociación, la compañía se comprometió a pagar la nómina el día 10 de cada mes. El acuerdo ha sido incumplido en su primer mes de vigencia. El pasado lunes, primer día 10 desde que se firmó el documento, ningún empleado tenía ingresada su nómina, según denunciaron ayer los trabajadores. Este nuevo retraso significará que el salario de marzo, con la Semana Santa de por medio, no llegará a las cuentas de los operarios hasta el martes 18.

Guardado Vías y Obras, que se encarga del mantenimiento de cubiertas y vías, además de la fontanería, cerrajería y cristalería de ArcelorMittal, trasladó al comité de empresa que la siderúrgica no había girado el pagaré con el que hacer frente a sus salarios, extremo que esta segunda niega y que la primera no quiso acreditar en un documento escrito. Estas circunstancias hacen creer a los trabajadores que se trata de una simple excusa y recriminan a la empresa que «mes tras mes» juegue con sus salarios. Según explican, los retrasos pueden ser de uno o dos días hasta de una semana, con el consiguiente perjuicio para las economías familiares de la plantilla, sobre todo «si tenemos en cuenta que no estamos hablando de salarios muy altos».

El comité de empresa se divide entre la indignación y la preocupación. No tanto por la falta de claridad y las explicaciones insatisfactorias proporcionadas por la empresa como por una situación que, al parecer, se repite continuamente sin visos de solución. «La huelga es la única salida que nos dejan. No tenemos más remedio», explican a propósito de una medida a la que hubieran preferido no tener que llegar.

«La huelga es la única salida que nos dejan. No tenemos más remedio»

El 95% de la plantilla de Guardado Vías y Obras, empresa familiar inscrita en el Registro Mercantil en 1999 y con domicilio en Castrillón, trabaja para ArcelorMittal. El cinco por ciento restante puede realizar algún que otro trabajo puntual en cualquier punto de España.

Su último depósito de cuentas disponible es el de 2015 y en su registro más actual justifica un importe de ventas de más de tres millones de euros.