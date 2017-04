Juan José Fernández y Juan Vega se disputarán el cargo de coordinador de IU

El cargo de coordinador de Izquierda Unida en Avilés es cosa de dos, Juan José Fernández y Juan Vega. La elección queda en manos de los afiliados, en las urnas. El plazo de presentación de precandidaturas terminó ayer y no hubo sorpresas. Ex concejal y delegado del área de cultura entre 2003 y 2007, con el socialista Rodríguez Vega en la alcaldía, Fernández representa la línea oficial, la continuista, y Vega la alternativa, la crítica. Natural de Langreo y jubilado de Hunosa, se le vincula con el sector más próximo a José Fernando Díaz Rañón, también ex concejal y predecesor del actual coordinador, Ángel Guido, que una vez agotados los dos mandatos que estipulan como tope los estatutos no puede presentarse a la reelección.

Vega y Fernández serán proclamados hoy formalmente precandidatos. La próxima cita del calendario electoral queda para el próximo miércoles, fecha en la que se abrirá el plazo de recogida de avales, hasta el sábado. Si ambos consiguen los necesarios -lo contrario sería una sorpresa mayúscula- serán proclamados candidatos el lunes 24, y al día siguiente se abrirá la campaña electoral, hasta el jueves 4.

Abierta únicamente para los candidatos, la votación se celebrará el sábado 6 de mayo. El ganador se conocerá esa misma tarde, aunque todavía tendrá que esperar una semana, hasta el sábado 13, para ser ratificado como coordinador por la asamblea de Izquierda Unida de Avilés.