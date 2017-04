La VIII Feria de Alfarería Tradicional reunirá a artesanos de ocho comunidades

«Imprescindible», así definió ayer Ana Hevia, concejala de Festejos, la Feria de Alfarería Tradicional 'Villa de Avilés' (FATVA), que un año más -y ya van ocho- se cuela en la programación de las fiestas de El Bollo. «Es una cita más que consolidada y que despierta un gran interés entre todo el público», continuó la edil, que presentó los entresijos de la nueva edición junto a Ricardo Fernández, coordinador del evento y de las IX Jornadas de Alfarería, acto principal en el que se enmarca la feria que dio comienzo el pasado sábado.

Los quince expositores abrirán los puestos asentados en la plaza de Domingo Álvarez Acebal del 15 al 17 de abril, es decir, del Sábado Santo al Lunes de Pascua, cuando se espera una gran afluencia tanto de avilesinos como de turistas con motivo de las actividades y procesiones de Semana Santa. En la explanada habilitada se reunirán así profesionales de hasta ocho comunidades autónomas -Asturias, Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana y Extremadura-, reflejando así todas las variedades y particularidades de la alfarería tradicional en España.

Un modelo único

Las casetas de Álvarez Acebal estarán abiertas del Sábado Santo al Lunes de Pascua

La feria avilesina es la única de este tipo que se celebra en todo el país, por lo que en los círculos más especializados de la profesión ya se ha convertido en todo un referente. «Hemos marcado un modelo a seguir en otras comunidades», celebraba ayer Ricardo Fernández, a la par que explicaba los motivos de tal realidad. «En algunos lugares están intentando recuperar ferias y eventos de alfarería tradicional que celebraban en el pasado pero que se terminaron 'cargando' por admitir otro tipo de productos», explicó.

Y es que Fernández deja claro que «la 'Villa de Avilés' no es tanto una feria comercial como sí lo es cultural». No obstante, no faltará la mercancía a la venta para el público visitante a precios «muy competitivos», que no le comerá el terreno a la función de difusión de una disciplina y una profesión a menudo olvidadas. Precisamente en Avilés se expondrán tres importantes colecciones recuperadas como es la de Cuerva (Toledo), de Daniel Aguilera, quien ha optado por las formas decoradas en las que es protagonista la flor del almendro. Las otras dos alfarerías repiten visita: la de Puertollano (Ciudad Real), de Gracia Arias, y la de El Perdigón (Zamora), de Isaac Cívicos García.

Además, como única representación asturiana estará Manuel Rodríguez, de Llamas del Mouro (Asturias), el único alfarero en activo que queda en todo el Principado. Su trabajo recuerda al de la alfarería negra que hasta hace unos años se realizaba en Miranda. Juntos, todos estos profesionales intentarán revalorizar su labor ante el público avilesino, que podrá contemplar sus obras durante estos tres días. «Es muy importante recordar el valor cultural y etnográfico de esta disciplina, ya que refleja, a diferencia de la cerámica, piezas con una utilidad concreta que se empleaban en las distintas épocas», señaló finalmente Fernández.