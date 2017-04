«Durante la obra los adultos se sienten como niños de nuevo»

El público familiar y los amantes de Disney tienen una doble oportunidad este sábado a las 16.30 y a las 19 horas en el Niemeyer para disfrutar del musical 'Peter Pan', integrado por una treintena de artistas y con Diego Torrico como protagonista. Entradas a 22 euros.

¿Qué fue lo más complicado a la hora de prepararse para el papel?

Pues, pese a todas las referencias populares que hay respecto al personaje de Peter Pan, opté por no consultar ninguna para poder dotarle de la personalidad propia que ideó la directora. Todos tenemos la imagen de él como un niño que no quiere crecer y el líder de Nunca Jamás, pero pocos conocen su faceta más solitaria. Incorporarla y potenciarla fue lo más difícil para mí.

«Lo difícil para mí fue explorar la faceta más solitaria y desconocida del personaje»

¿La historia varía entonces mucho respecto a la obra original?

No, sigue estando basada en la novela de Barrie James Matthew. Yo diría incluso que es muy similar a la película de Disney y, en definitiva, muy divertida.

Parece que tiene una debilidad por los musicales Disney, primero 'Pocahontas' y 'El libro de la selva' y ahora esto.

¡Sí! La verdad es que no sé si ha sido casualidad o no pero a mí siempre me ha gustado Disney y por eso cuando empecé a trabajar con sólo diecinueve años en 'El libro de la selva' fue increíble.

¿Qué diferencias ha percibido respecto a interpretar a Mowgli?

Mowgli es un niño que ha sido criado por animales, por eso me gustó especialmente el desarrollar este personaje. Pude potenciar muchísimo su carácter a través de mi propio cuerpo, 'animanizándolo' con unos movimientos que reflejasen esta condición. Sin embargo con Peter Pan no pude ayudarme tanto de esto para la interpretación, aunque también he tenido la suerte de que es un personaje muy inquieto que no para de hacer acrobacias.

¿Qué cree que ofrecen los musicales familiares que no se pueda encontrar en otro tipo de producto cultural?

Precisamente eso, que son familiares. Te ofrece no sólo que los niños lo pasen bien, sino también que los propios padres se entretengan y no vayan 'obligados'. En 'Peter Pan' se refleja con los distintos números de acrobacias, malabares con fuego, efectos de colores o lucha escénica. Muchas cosas que impresionan a cualquiera sin importar la edad.

¿Han pensado en los padres a la hora de confeccionar la obra?

Sí, siempre es deliberado. El perfil habitual de grupo de espectadores es el de dos niños acompañados de sus dos padres, por lo que si te olvidas del 50% del público no vas a tener éxito.

Además Peter Pan representa ese espíritu de 'siempre joven'.

Claro. A la salida de las funciones muchos padres se han acercado a decirnos que han vuelto a ser niños por unos minutos, pero es que incluso mis amigos veinteañeros han venido a verme y se han quedado impresionados. En el fondo no deja de ser como una película Disney, que arrasa entre todos los públicos, y no un producto exclusivamente infantil como pueda ser 'Pocoyó' o 'Dora la Exploradora'.

Dieciocho actores interpretan a casi más del doble de personajes. ¿No se hace un poco caótico?

Sí, por eso lo tenemos todo súper preparado entre bambalinas.

Tiene una amplísima formación tanto en el plano interpretativo como en el musical y de danza. ¿Es la única forma de poder aspirar a vivir de esta profesión?

Sí, en los castings cada vez piden más y gente de un perfil muy variado, con muchas aptitudes distintas. No te puedes limitar a estudiar sólo danza o interpretación. Como en cualquier otro trabajo, tienes que ser competitivo.