Garajes clama contra la «marginación» por parte de las administraciones

«Nos sentimos marginados por las administraciones» y muestra de ello «son las mismas demandas desde 2007», protestan los vecinos de este poblado del barrio de Llaranes. Por la falta de voluntad que aprecian, mucho se temen que pasen otros diez años con los asuntos más apremiantes sin resolver.

El olvido con el que han aprendido a convivir tropieza a veces con justificaciones como la recibida por el alcalde de barrio, «que nos ha llegado a decir que hasta que el tren no atropelle a alguien no se va a vallar el trazado», exclama Serafín González Boo, el portavoz vecinal. Desde el Ayuntamiento insisten en que es competencia de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), pero los vecinos urgen, al menos, algún tipo de gestión por parte de su administración más cercana. De momento, han sido recibidos por los grupos municipales de los partidos de la oposición, de quienes esperan algún tipo de apoyo.

La del vallado es una de las peticiones que más insistentemente reclama el poblado, pero no la única. Siguen sin adoptarse medidas de seguridad respecto a las torres de alta tensión que están al lado de las casas, la necesidad de una marquesina para esperar el autobús puesto que la explicación de que no hay espacio no les convence, y el cambio de una señal de tráfico para que los gitanos no aparquen sus furgonetas en el poblado, «donde pueden llegar a tenerlas durante meses». «Como ya no pueden estacionarlas donde la explanada, suben por el prado de Arcelor y las dejan aquí», que no pasaría nada si fuera uno o dos y estuviera unos días pero, por lo visto, no es la situación.