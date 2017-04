«Mis objetivos son democratizar IU y preservar su identidad»

Juan Vega y Solís es exsindicalista de Comisiones Obreras y pensionista. Milita en IU de Avilés desde que reside en la ciudad. Presenta su candidatura a coordinar IU defendiendo su independencia con respecto a las dos 'familias' que actualmente conviven en la organización.

¿Por qué da el paso?

Porque me siento capaz de coordinar IU y no tengo pasado como dirigente de IU en Avilés. No tengo una mochila de embarramiento y de broncas personales. Creo que podría pacificar la organización.

«Cueli y el resto de concejalas son muy válidos, pero la política está aletargada porque quien la dirige está anquilosado»

¿Qué cree que debería cambiar en IU?

Mis objetivos son democratizar IU, abrirla a la militancia y que no haya exclusiones como sucede ahora. Además quiero preservar la identidad de IU, no quiero que nos absorban, si hay que hacer pactos será sobre un programa y al mismo nivel, no un cambio de cromos. Quiero recuperar la imagen de IU, que no quede a la sombra de ninguna otra organización.

Son muchas cosas, empecemos por la primera, ¿es que ahora IU no es democrática?

Llevamos siete años y medio con enfrentamientos y un tajo en el medio de la organización que lleva a exclusiones por cuestiones personales. IU debe abrirse a la militancia, a su participación, sin exclusiones. Ahora se realizan reuniones, pero ya se lleva todo 'masticado' y acordado, para eso que no me convoquen. Quiero reestructurar el consejo político y las asambleas, que dejen de ser una jaula de grillos. Tengo un programa que someteré a la asamblea que incluye crear siete áreas de trabajo.

¿Y cómo ve los pactos con otras organizaciones de izquierdas?

La política de pactos está decidida, pero otra cosa es cómo se hacen. No estoy en contra de acuerdos puntuales ahora, pero que la costumbre no haga ley, tienen que ser sobre una base, ahora no hay razones para renunciar a algunas cosas, otra cosa será cuando hablemos de aspirar a la Alcaldía. De cara a las elecciones, el pacto, si se alcanza, debe ser paritario y sobre un programa mirándonos a los ojos de tú a tú, no en función del número de concejales.

¿Y cómo ve la política de IU en el Ayuntamiento?

Cueli y el equipo son muy válidos, pero la política está aletargada porque quien la dirige es el consejo político que está anquilosado. Si el conductor del autobús va lento llega tarde a todas partes. Además, creo que la actividad del grupo municipal no tiene la visualización social que debería tener. He estado en plenos, incluso cuando Juanjo era concejal, y las intervenciones de IU ponían en jaque al resto de grupos, pero eso no trascendía.

Se dice que usted es de la línea de Rañón.

Es una táctica muy conocida la de que cuando no hay programa se busque un enemigo, pero yo no tengo mochila ni historial negativo en IU.

¿Cómo cree que saldrá IU de este proceso?

Debe salir fortalecida porque ya no están los elementos de enfrentamiento, ni Guido ni Rañón. Salga quien salga elegido coordinador espero que haya diálogo.