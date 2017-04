Petra duerme ya en un geriátrico y el resto lucha por salir adelante

No hay avilesino que no la haya visto y se le haya arrugado el corazón. ¿Por qué aquella adorable anciana, enjuta y de pelo blanco, estaba en la calle? ¿Por qué dormía en cajeros automáticos y no en el albergue? Como en su día publicó este periódico, Petra (así se llama) se negaba a dormir en el centro municipal de transeúntes y en contra de su voluntad no se lleva a nadie. Los servicios sociales hablaron con Salud Mental, llevaron el caso a los juzgados y trataron en dos ocasiones de incapacitarla sin éxito. Finalmente, y «gracias al persuasivo trabajo de la jefa del departamento», se ha logrado que Petra ingrese en un centro geriátrico y deje de deambular por la calle, informa la concejala del ramo, Yolanda Alonso.

Petra no llegó a ingresar en el albergue, pero su historia podría ser la de una de tantas que transcurren por allí. De personas que ven truncado su futuro por adicciones, problemas mentales o una concatenación de infortunios. Como a David (nombre ficticio), que con 24 años trata de salir adelante desde la Casa de Acogida de Valliniello. Lleva allí unos pocos días tras haber sido atendido en primera instancia en el centro de la calle de La Estación.

Tras emigrar de su Canarias natal en busca de un futuro laboral en Londres, donde no se adaptó, recaló en Avilés. Aquí encontró trabajo y pudo alquilar un piso para vivir con su novia. La estabilidad duró poco. Perdió el trabajo y el resto vino en cadena. Pasó dos días en la calle en los que no logró pegar ojo y ahora trata de salir a flote y recuperar algo parecido a lo que llegó a tener. «En el albergue me han ayudado mucho moralmente. He recibido un trato exquisito», agradece.

De la misma opinión es Víctor, de 45 años, al que el alcohol llevó a la calle hace veinte años y de la que no ha logrado salir hasta ahora a pesar de haber superado la adicción hace una década. Recién estrenado un piso de alquiler, sigue pasando por el albergue a saludar a algunos de sus compañeros y a las trabajadoras (mujeres, en su mayoría), y contarles lo que aprende en los talleres en los que está apuntado. Con una sonrisa que delata su fe en el futuro, confiesa que le gustaría encontrar una pareja. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo.