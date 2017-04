Correos en la Ferrería, una jubilación anticipada

Los tiempos están cambiando, cantaba el último premio Nobel de literatura, Bob Dylan. Lejos ya aquellos en los que Correos y Telégrafos constituía un lugar central en la vida cotidiana: de allí llegaban y se enviaban noticias trascendentales bajo la escueta forma de un telegrama, 'stop'; se mandaban y recogían paquetes; se distribuían postales y cartas, familiares, de amistad, de amor, pero también notificaciones oficiales. Los edificios históricos se situaban en lugares privilegiados, muy céntricos, de las ciudades, y con un aire monumental. Como el de la oficina central de Avilés, en plena Ferrería. No ha cumplido aún los 65 y a punto de los 62 años, le llega la hora de la jubilación anticipada.

La oficina de la villa se hizo inaugurar coincidiendo con una fecha festiva para la dictadura, la del golpe de Estado del 18 de julio, en este caso, de 1955. Un año y una década claves para entender la historia reciente avilesina; un año de transformaciones que conducirían al Avilés de hoy. Estaban en marcha las obras de Ensidesa, que convertiría la villa en polo de atracción para miles de españoles en busca de una vida mejor para sus familias. «Aún recuerdo el discurso de Labadíe Otermín, que era el gobernador civil de Asturias», echa la vista atrás Sebastián Cardoso, quien fuera durante muchos años director de la oficina que en fechas muy próximas echará el cierre, sin que se conozca aún destino definitivo para el edificio.

Él llegó de Alamedilla, en Salamanca, junto a su padre, con la intención de trabajar en la construcción de la fábrica. Pero de un disgusto, se inició un camino de éxito: «No pude entrar, porque no había cumplido los 18 años. Entré de linotipista en una imprenta, La Esperanza, que estaba frente a la oficina de Correos. Yo veía a los empleados, me contaban lo que ganaban, y pensé en probar. Me dijeron que me presentara al director de entonces, Ramón Garrido. Empecé en Telégrafos -entonces aún no fusionado con Correos- en febrero de 1957». Año y medio después de la inauguración, desde abajo, como repartidor. Y con tesón, estudio y trabajo, logró ascender hasta convertirse, en 1981, en jefe adjunto, y ya en los años 90, director, con más de 100 trabajadores a su cargo. Por entre medias, estuvo en la oficina de Llaranes («con Ensidesa, había muchísimo trabajo allí», recuerda), después puestos de responsabilidad en Oviedo. Y ahora, jubilado en Avilés, contempla con nostalgia el cierre con el que se escapa un gran trozo de su historia personal y un pedazo significativo de la de Avilés.

Colas hasta el Ayuntamiento

«Aquella era una oficina fabulosa -rememora Sebastián-. En la planta baja y el semisótano, estaba Correos. En la primera, Telégrafos, que permanecía abierto hasta la medianoche». Los primeros años de la oficina coincidieron también con los de mayor actividad, a pleno rendimiento mañana y tarde. La llegada de emigrantes de todos los puntos del país, su necesidad de comunicarse con sus parientes, en un tiempo de escasa implantación del teléfono, y de girar los jornales ganados, no daba respiro a los trabajadores de la oficina.

El relato de Sebastián es una crónica de un tiempo no tan lejano, seis décadas, apenas dos generaciones: «Las colas eran inmensas, llegaban hasta la plaza de España. A los que no sabían escribir, había gente que se dedicaba a cubrirles cartas e impresos; otros guardaban la cola, y así estaban todo el día. Nosotros, desde Correos, para que no se acumulase tanta gente, nos acercábamos los sábados hasta Divina Pastora, donde había barracones de los obreros, para facilitarles los trámites de los envíos».

La memoria de la oficina es la de un rico anecdotario. Cuenta Sebastián que «había un muelle de descarga, y desde la calle se sacaban los sacos de cartas con un palo largo que terminaba en un gancho. Al pasar, la gente decía, 'qué, ¿pican'?». En ese mismo lateral del edificio, en la calle Jovellanos, los buzones que aún hoy perviven y se mantienen su uso, también tenían su miga. «El suelo, sin asfaltar, estaba más bajo que ahora, y mucha gente no llegaba a los buzones, así que hubo quien puso una piedra debajo, y se subían a ella para depositar las cartas», explica.

Grandes pequeñas historias, como los telegramas enviados a medio mundo desde Avilés, los partes meteorológicos recibidos de Peñas, las máquinas de teletipos de marca Siemens, la informatización... O, ya en los 80, y como inquilino en el edificio (con viviendas para director, subdirector y conserje), el ruido de la movida nocturna de los fines de semana.

Edificio vacío

«Me da mucha pena que lo cierren», confiesa Sebastián. De todo lo que él conoció dentro, poco queda. Más allá de los mostradores y los pupitres de la sala de atención al público, de cajas fuertes y armarios, del suelo gastado por las pisadas de millares de personas anónimas. Desaparecieron las máquinas, los artilugios para enviar y recibir telegramas, la antena en el tejado, de tal forma que solo se mantiene en uso la planta baja y parte de la primera.

En el presente, el director que cerrará la puerta con llave por última vez, cuando se complete el traslado a la nueva oficina en la Manzana de los Álvarez es el avilesino Jorge López Busto. Como Sebastián, él también empezó en Correos desde abajo, con 18 años, y estuvo en diferentes lugares antes dirigir la oficina de su ciudad, hace once años. «Cuando tomé posesión, éramos veintipico personas, ahora somos siete».

Cicerone en el magnífico edificio, hoy casi vacío, de casi 400 metros cuadrados en planta, hasta llegar a lo que fueron las viviendas, en lo más alto y luminoso. Abre puertas, enseña estancias a las que han ganado el paso del tiempo y el polvo; y se ven las pequeñas obras para evitar el deterioro. «No queda prácticamente nada de lo que llegó a haber. Antes todo era a mano; se hacían los paquetes, se vendía los sellos; ahora todo se encuentra informatizado», explica Jorge, mientras sostiene un antiguo matasellos, detenido en una fecha ya pasada. Como dice Aurora Navarro, quien trabaja como limpiadora desde hace muchos años en Correos, «es una lástima que con tanta historia, se cierre». «Pero se va a notar un cambio para mejor», resalta el director.