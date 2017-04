Las carrozas saludan a la primavera en El Bollo de Avilés

La primavera no llega a Avilés hasta las fiestas de El Bollo. Con la nueva estación ya avanzada, los avilesinos no se dan por aludidos, porque en la ciudad la primavera solo la anuncia el desfile de carrozas engalanadas de asturianía por las calles del casco histórico. Fiel a la cita, el sol también acompañó este mediodía a los actos de apertura oficial de la celebración. La coreógrafa y artista visual avilesina Olga Mesa fue la encargada de leer el pregón en una emotiva ceremonia en la que el hilo conductor fueron sus recuerdos de infancia y adolescencia en Avilés. Romerías, danzas primas, "prados desnivelados", y "esos culinos de sidra que tanto echo en falta"… Mesa quiso "descubrir a nuestras generaciones, que son el futuro que Avilés necesita". Por eso deseó para la ciudad "un proyecto social y cultural de espíritu abierto". Para la coreógrafa, "fue en Avilés donde empecé a construir un sueño cuando apenas tenía 5 años y ya sabéis que los sueños a veces se cumplen", algo que poco a poco "se transformó en una pasión que ha ido impulsando todos los pensamientos que me acompañan, una pasión que es la danza".

La artista invitó a los presentes a "cerrar los ojos e imaginad que en esta preciosa plaza de nuestro Ayuntamiento se convierte de repente en una gran sala de cine. Vamos a escuchar el sonido del proyector ponerse en marcha, y mientras vemos aparecer la luz, aún no sabemos qué primera imagen va a aparecer, será solo al final cuando conozcamos el título de le película. Será diferente para cada uno de vosotros". A renglón seguido, propuso "dar marcha atrás, para adentrarnos en el siglo XX, hace ahora 39 años". Fue en 1978 cuando Olga Mesa se marchó de Avilés a Madrid para continuar sus estudios de danza "sin saber que estaba iniciando un viaje sin retorno". Por eso hizo en su discurso un ejercicio de imaginación trasladándose a aquella época. Después hizo un salto a un futuro para aludir al mantenimiento de la esencia y del espíritu de Avilés.

Tras el pregón, despedido con una sonora ovación por el público que ha llenado la plaza de España, llegó el turno de intervención de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien, después de entregar un ramo de flores a las xanas y xaninas, animó a los avilesinos a disfrutar de una fiesta "que refleja el carácter de Avilés". También definió a la pregonera como "ejemplo de avilesina emprendedora". Después, sonó el himno de Asturias y comenzó el desfile de carrozas y xarrés. Las asociaciones de vecinos lucieron sus ideas más originales para celebrar la llegada de la primavera en un derroche de originalidad sobre ruedas. Cientos de niños vestidos de asturianos pusieron el resto para completar un brillante arranque de El Bollo 2017.

La música asturiana completa la jornada antes de la gran cita de mañana, la Comida en la Calle, donde se intentará batir el Récord Guiness de comensales.