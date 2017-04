Un desfibrilador cada cuatro minutos

Tres de cada cuatro personas en parada cardíaca atendidas en 2015 por la UVI Móvil de Avilés fallecieron antes de llegar al hospital. En concreto 71 de 95, y a ninguno de ellos se le había aplicado antes de la llegada de los sanitarios uno de los pocos desfibriladores disponibles en lugares públicos, limitados a un par de polideportivos, los de El Quirinal y La Magdalena, algunos campos de fútbol, centros comerciales, alguna instalación privada como gimnasios, y poco más. Pese a que cada vez son más asequibles y sencillos de utilizar, a que en España se registran unas 24.500 paradas cardíacas al año, una cada veinte minutos, y a que en el 80% de los casos la desfibrilación está aconsejada, tener a mano uno de estos dispositivos cuando alguien lo necesita sigue siendo fruto de la casualidad.

Según un estudio de la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo, entre 2012 y 2015 los pocos que había en Asturias en lugares públicos se utilizaron en diecisiete ocasiones, y en la mitad de ellas la víctima de la parada cardíaca llegó con pulso al hospital, el doble que en aquellas que tuvieron que esperar la llegada de los sanitarios para recibir las descargas eléctricas que pueden restablecer un ritmo cardíaco viable.

Eso sí, hay que darse prisa, actuar de inmediato. Por cada minuto que se retrase la desfibrilación las posibilidades de supervivencia descienden entre un 7% y un 10% y pasados diez minutos se reducen al mínimo. El tiempo medio que transcurre en Avilés desde que se realiza la llamada hasta que llega la ambulancia es de ocho minutos, todo un mundo para alguien que está en parada cardíaca, de ahí la importancia de tener un desfibrilador al alcance y a alguien decidido a utilizarlo. Puede hacerlo cualquiera. La máquina da instrucciones habladas y si se telefonea al 112 siempre hay un médico al otro lado dispuesto a dirigir la maniobra.

Un trabajo fin de máster del Máster en Análisis y Gestión en Emergencia y Desastre concluye que catorce desfibriladores estratégicamente situados en la vía pública permitirían que todo aquel que sufriese un paro cardíaco en el centro urbano de Avilés pudiese comenzar a recibir el tratamiento en un máximo de cuatro minutos, el tiempo que puede resistir un cerebro sin recibir oxígeno antes de comenzar a dañarse de forma irreversible.

Ha sido realizado por la enfermera Judith Álvarez y desarrollado por la referida Unidad de Investigación de Emergencia y Desastre bajo la dirección del doctor Rafael Castro, profesor asociado del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo, coordinador del máster junto con Pedro Arcos y médico de UVI móvil del Servicio de Asistencia Médica y Urgente del Principado, el Samu.

La ubicación propuesta de los desfibriladores es la siguiente: avenida de Cervantes, parque de El Muelle, calle Pruneda, plaza de La Guitarra, los entornos de las rotondas en las que confluyen José Cueto, Quirinal y Fuero de Avilés y esta última con la avenida de San Agustín, plaza del Carbayedo, parque de Ferrera, plaza de España, parque de Las Meanas, calle de Fernando Morán a la altura del colegio Quirinal y tres a lo largo del paseo de la ría, a la altura del edificio de Hacienda, del puente San Sebastián y del lugar donde se encuentran los baños portátiles.

Se colocarían en vitrinas debidamente señalizadas a una altura de metro y medio del suelo, y el coste inicial sería de 17.600 euros. El proyecto, que será presentado al gobierno local, también recomienda una campaña de información a la población en general y cursos de formación centrados en lugares y colectivos de mayor riesgo de sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Despenalizado

Si finalmente el proyecto se materializa los desfibriladores pasarían a formar parte del paisaje urbano de Avilés. Al margen de los catorce que recoge, un nuevo decreto del Principado dispone que están obligados a tener desfibriladores los centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, las instalaciones de transporte, tales como aeropuertos, puertos comerciales estaciones de autobuses o de ferrocarril de poblaciones de más de 50.000 habitantes o con una afluencia media diaria superior a 2.000 personas, los locales que acojan espectáculos públicos y actividades recreativas con aforo autorizado superior a 750 personas y las instalaciones deportivas en la que la afluencia media diaria sea superior a 500. En vigor desde el 31 de octubre, concede un año de plazo para la implantación de tales medidas. También recoge que todos los lugares en los que es obligatorio tener un desfibrilador han de contar con personal que haya superado un curso certificado para su manejo.

El decreto abre la puerta a que en situaciones extremas lo utilice cualquier persona, poniendo así fin a una situación cuando menos paradójica. Hasta su publicación su uso estaba restringido a personal sanitario y a quienes estuviesen en posesión del referido certificado, por lo que un ciudadano cualquiera que por su cuenta y riesgo decidiese desfibrilar a alguien en parada cardiorrespiratoria se exponía a recibir una sanción, aun cuando le salvase la vida.

El estudio subraya que la parada cardiorrespiratoria es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados y que el 90% de las que están causadas por una fibrilación ventricular, el 80% de ellas, se podría revertir si la desfibrilación se realiza 'ipso facto'. A partir de esa barrera las posibilidades caen al ritmo anteriormente apuntado, del 7% al 10% por cada minuto de retraso.

Asignatura pendiente

El doctor Castro, por su parte, incide en la conveniencia de que centros de trabajo o incluso en un futuro hasta comunidades de vecinos se planteen la posibilidad de adquirir un desfibrilador -los hay por mil euros o incluso más baratos- y también de que la formación en primeros auxilios básicos «sea una asignatura obligatoria en todos los colegios». En este sentido, «lo primero que hay que hacer ante cualquier persona que esté inconsciente es llamar al 112 e iniciar reanimación cardiopulmonar, treinta compresiones torácicas seguidas de dos ventilaciones y mantener este ritmo hasta que lleguen los sanitarios, para así favorecer que el riego siga llegando al cerebro. Y desfibrilar sin parar de realizar esta maniobra salvo cuando la máquina lo indique».

Castro asegura que es «sencillo, seguro y efectivo. El aparato dicta los pasos a seguir. Se colocan los electrodos y se siguen las indicaciones, asegurándose de que nadie toque a la víctima mientras analiza el ritmo o cuando esté recibiendo una descarga. Y si la desfibrilación no está aconsejada no actúa. En estos casos no hay que olvidarse de mantener la maniobra de reanimación hasta que lleguen los sanitarios».