«Siempre he visto a Avilés muy vital, se encuentra en sus genes»

Olga Mesa (Avilés, 1962) conoce numerosos y diferentes escenarios, variadas formas de relacionarse con el público pero, seguramente, nunca había pensado que rompería la cuarta pared como lo hará hoy domingo como pregonera de las fiestas de El Bollo. Un motivo para regresar a su ciudad y reflexionar sobre su trayectoria artística que actualmente desarrolla en la compañía Hors Champ//Fuera de campo, que codirige en la actualidad junto con Francisco Ruiz de Infante.

¿Cómo recibe la llamada para ser pregonera de El Bollo?

Con sorpresa y mucha ilusión. Me provocó un viaje en el tiempo. Hace muchos años que no estoy en las fiestas. Es un viaje para recordar mi infancia y adolescencia. Está ligado al mundo en el que me críe, donde me formé. Es muy emotivo.

¿Qué podemos avanzar sobre el pregón?

Me gustaría evocar ciertas cosas que marcaron mi manera de vivir, pero también mantener un contacto con el presente, con la sociedad avilesina de hoy, mirar al campo artístico. Mirar al pasado no deja de ser una evocación para lo que queramos ser en el futuro. Me gustaría lograr que sea lúdico y, al tiempo, reflexivo. No sé si lo conseguiré.

La primera corporación democrática becó a Olga Mesa. ¿Qué queda de aquella estudiante?

Era una época en la que había una inquietud muy grande. Formo parte de la generación que dio los primeros pasos de la democracia. Era una época muy efervescente. En ese momento, se encontraron la etapa que vivía el país y mis inquietudes. Recuerdo a Pepe Martínez y también a la actual alcaldesa, Mariví Monteserín. La beca fue para ampliar estudios en Cannes. Era un momento en que Avilés se abría, existía una inquietud por conocer. También recuerdo mi infancia y adolescencia rodeada de inquietudes creativas: en el Colegio Santo Ángel; con Catherine Rezard, los grupos de música de Chema Martínez. Era una generación que lanzaba sus proyectos artísticos con la idea de que la cultura tuviese un papel en la sociedad avilesina.

El año pasado fue nombrada Caballero de las Artes de Francia, aunque no sé si debo escribir Dama.

Yo digo Caballero. Es el nombre oficial: Caballero de las Artes y Literatura de la República Francesa. La condecoración y el diploma me lo entregaron en otoño de 2016. La llamada de Avilés para ser pregonera fue una sorpresa, pero este reconocimiento, más que sorpresa, fue un shock. Existe un proceso de proposición y votación que pasa sin que sepas nada y luego te llaman. Es un shock porque se produce un reconocimiento, pero también es una distinción política en un país en un contexto muy difícil.

¿A qué se refiere?

Mi línea artística es independiente, experimental, es decir difícil. Con este reconocimiento se da valor a una expresión experimental, de investigación. Pero también me llamó la atención que, en un momento en el que peligran muchas cosas, se transmite un apoyo a la cultura, al valor del artista, a su función en la sociedad. Todo eso me hizo reflexionar en la situación política de Francia y Europa.

En su obra siempre existe un elemento reflexivo.

Siempre pienso que hay que ir más lejos, pensar en una evolución en vez de volver a recorrer los caminos andados. Siempre busco nuevos lenguajes, me cuestiono las prácticas artísticas. La función del artista implica un compromiso con la sociedad y este reconocimiento me sirvió para reflexionar sobre mis trabajos.

Su arte cada vez es más conceptual, crece desde las coreografías. ¿Cómo evoluciona?

El lenguaje del cuerpo en contacto con lo audiovisual ha ido evolucionando. Desde 2013 trabajo con Francisco Ruiz de Infante en el proyecto 'Carmen//Shakespeare'. Lo llamamos ópera experimental. Reflexionamos sobre cada uno de los temas centrales de cada acto de 'Carmen'. En 2018 será sobre la muerte, cerrando el proyecto. Francisco y yo siempre decimos que nuestras trayectorias no se fusionan, sino que friccionan. Yo vengo desde las artes escénica y el desde las artes plásticas. Son dos caminos paralelos. Ahora mismo estamos muy centrados en la relación del cuerpo con los dispositivos tecnológicos y la reflexión sobre el tiempo, lo que es real y lo falso, las nuevas narrativas.

¿Existe algún criterio?

Nunca me ato a un estilo. En cada pieza recojo elementos de las anteriores y nuevos. El universo se encuentra en constante cambio, también la sociedad y yo misma. Lo que conservo son puntos de interés: la relación con el espectador, los modos narrativos... Dentro de mi poética tiene cada vez más peso la reflexión sobre la velocidad de la sociedad y cómo ésta dialoga consigo, la diversidad de fuentes de información a la que puede dirigirse.

Antes hablaba del contexto político. ¿Cómo se viven en Francia las elecciones presidenciales?

Hay mucha fragilidad. No tenemos noción de hasta donde llegará el cambio en Francia. Existe un miedo a la ascensión de una extrema derecha con una visión de Francia muy reduccionista. Existe un interrogante sobre dónde se situará cada uno y tenemos la sensación de que será necesario a volver a crear una resistencia y clandestinidad. Tenemos que ver cómo se recolocan todas las piezas y se habrá capacidad de diálogo. Ahora mismo, las convicciones del pueblo francés no se reconocen en esa manera de hacer política y la impresión es que se encuentra muy por encima de nosotros, no a nuestro nivel.

¿Y usted?

Tengo confianza en las nuevas generaciones. Existe el peligro de la abstención y la izquierda francesa se ha fragilizado mucho. Francia no deja de ser un pueblo muy comprometido con su historia.

¿Terminará siendo una artista francesa nacida en Avilés?

Soy de Avilés, pero también de cada lugar en el que estoy. Francia me ha adoptado y yo también a ella. No sé el tiempo que durará. Los matrimonios no tienen porqué ser eternos y si mañana me voy de Francia, los trece años que he vivido allí siempre estarán ahí, habrá una parte francesa. Cuando eres un artista nómada perteneces un poco a todos los lugares en los que has estado.

¿Cómo ve Avilés en la distancia?

Siempre lo he visto muy vital. En sus genes existe el deseo de estar vivo. Conozco menos el día a día. Me gustaría que se pudieran desarrollar nuevos trabajos. Avilés tiene potencial para que los jóvenes puedan desarrollar nuevos lenguajes. Siempre existe la dificultad de los públicos. Es complicado para los lenguajes diferentes. A veces, cuando hablas de un nuevo lenguaje artísticos parece que debe existir una ruptura y no siempre es fácil. En lugares pequeños siempre es más complicado abrir un espacio para los nuevos lenguajes. Hace muchos años que no vengo, pero no se trata de que Olga Mesa actúe en Avilés, sino de generar espacios que favorezcan esas transformaciones de formatos.

¿El Centro Niemeyer es una oportunidad perdida?

Nunca es perdida si hay un deseo. No estoy muy informada de su día a día. El Niemeyer es paradójico porque cuenta con grandes espacios y otros más pequeños. Es complicado. Y abrirse a nuevos públicos es difícil. Es fácil hablar, pero también existen otros aspectos como los presupuestos, que condicionan.