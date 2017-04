The Dictators NYC, precursores del punk rock, se desatarán en Avilés

Para los fans del género punk rock, The Dictators no necesita ninguna presentación. La mítica banda norteamericana influenció a toda una generación con los múltiples trabajos que fue publicando tras su constitución en 1973, pero también a los jóvenes músicos que más tarde se inspirarían en sus sonidos para acabar de dar forma a uno de los géneros musicales más importantes del siglo pasado. Tras la fructífera primera gira europea que completaron en 2014, ahora estos cinco músicos vuelven a España, donde tocarán en más de una quincena de ciudades.

En su hoja de ruta también está marcada en rojo Avilés, donde actuarán este miércoles día 19 sobre el escenario del Centro Niemeyer. «Nos encanta tocar en América, pero Europa roza la perfección», comenta Richard 'Handsome' Manitoba, vocalista y único miembro original junto a Ross 'The Boss'. Hace unos años, la banda tuvo que añadir la partícula 'NYC' junto a su nombre inicial para evitar posibles problemas legales, si bien el espíritu inicial con el que fue fundada permanece con el paso del tiempo.

Estos cambios, lejos de representar un quebradero de cabeza para 'Handsome' y 'The Boss', les motivan para seguir innovando. «Ahora hemos llegado a un punto en el que estamos creando un sonido muy bueno y además nos lo pasamos genial tocando todos juntos, hay un ambiente genial y eso se nota», destaca Manitoba. El cantante asegura que «salir ahí fuera y ver cómo la gente se emociona por verte tocar es la mejor de las motivaciones».

Pese a ser unas 'viejas glorias', a los integrantes de The Dictators NYC les gusta disfrutar del presente y no recrearse en los tiempos pasados. «Soy un tipo viejo, y como tal siempre diré que lo de mi época era mucho mejor que lo de ahora, echo de menos a grupos como The Ramones, The Stooges o los MC5», bromea justo antes de puntualizar que «no obstante, los jóvenes de hoy día siguen a otras bandas que para ellos a su vez son los mejores, así que quién soy yo para quitarles eso».

Manitoba cita esos reconocidos grupos porque fueron sólo tres de los múltiples artistas con los que colaboraron tanto a nivel grupal como individual. El vocalista llegó a trabajar codo con codo junto a los miembros supervivientes de MC5 en los noventa, mientras que Andy Shernoff, uno de sus compañeros en The Dictators, compuso junto a Joey Ramone. Los neoyorquinos llegaron incluso a reclutar fans de la talla de Bruce Springsteen, quien ha alabado en múltiples ocasiones los trabajos de la banda.

«Te levantas por la mañana para hacer tu trabajo y de repente empiezas a escuchar que a la gente le encanta tu trabajo y que les influencia de una manera positiva, es un sentimiento indescriptible», recalca el vocalista. Pese al gran éxito de su primera gira europea, The Dictators NYC sigue optando por actuar en pequeñas salas. «En realidad me encanta tocar tanto en grandes escenarios como en salas más pequeñas, pero siempre con la sensación de estar en contacto con el público mirándoles cómo disfrutan», subraya Manitoba.

Tras esta gira, el objetivo del grupo es editar un nuevo disco para el que ya cuentan con doce canciones en pleno proceso de creación. Hasta entonces, el público español podrá disfrutar de sus directos. El de Avilés comenzará el miércoles a las 21 horas en la Sala Club; las entradas aún se pueden adquirir por un precio de 22 euros en taquilla y a través de la web de Liberbank.