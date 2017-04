«García Martín es el reflejo de la actualidad»

José Luis García Martín nació en Aldeanueva del Camino, en Cáceres, y los derroteros de su vida le hicieron recalar en Asturias, donde ahora es profesor de la Universidad de Oviedo. Escritor y colaborador de prensa, protagoniza esta tarde el nuevo documental del director Marciano Martín Manuel, que se presenta en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, a las 20 horas, dentro del ciclo 'En torno al libro y la historia' del Aula de Cultura de LA VOZ, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf.

El documental, 'Un lugar propicio a la felicidad: alrededores de José Luis García Martín', comenzó a fraguarse hace dos años y desde entonces se han sucedido varias entrevistas entre José Luis García Martín y Marciano Martín, que a su vez ha hecho varios viajes a Asturias para conocer de cerca la vida del escritor extremeño. «Además de ser amigo me fascina su literatura. A través de sus diarios podemos ver un reflejo de lo que está pasando, él es un reflejo de la España actual», explicó el director del documental.

El título de la pieza no es causalidad, se escogió para jugar con las dos partes del documental la literaria y la turística. «El lugar más propicio a la felicidad puede ser cualquiera, ya sea Asturias o Extremadura, pero también la literatura de García Martín porque te puedes adentrar en ella y ser muy feliz», comenta Marciano Martín, que hace hincapié en que este trabajo «es una excusa para que el público se adentre y descubra su propio lugar de la felicidad. Que haga un recorrido turístico por todos los lugares en los que se grabó y conozca su riqueza».

«El documental sirve para que el público conozca la riqueza de Asturias y Extremadura»

«He apurado hasta la última semana para añadir imágenes a la grabación»

El documental habla de la infancia del escritor extremeño, vivida en su tierra natal, Aldeanueva del Camino, y se adentra en la persona que hay detrás de los libros recorriendo sus primeras lecturas, la publicación de su primer libro o como dio el salto a la prensa como columnista de LA VOZ DE AVILÉS. «Tiene una vida muy rica que te muestra muchas caras y cada vez que me entrevistaba con él quería añadir algo nuevo al documental», señala Marciano Martín.

La presentación en el Aula de Cultura del documental será «fresca» ya que el propio director confiesa que los últimos planos se añadieron la semana pasada. «El 31 de marzo yo me encontraba grabando en Extremadura, pero es que hace tan sólo unos días me llegaron unas imágenes de Avilés que me encantaron y no podía dejarlas fuera», afirma Martín, que también explica que el último libro de José Luis García Martín, 'El arte de quedarse solo' también sale reflejado en el documental.

Después de presentar el trabajo en Avilés, el director ya piensa en la difusión y promoción del mismo, que podría pasar por vender los derechos a algunas televisiones que ya han mostrado interés por la obra. Aunque apenas acaba de terminar este documental, Marciano Martín ya se encuentra trabajando en otros proyectos. «Empecé hace dos semanas otra grabación sobre la cultura judía en la parte norte de Extremadura pero es un guión abierto, ahora mismo solo pienso en grabar y grabar», señala el director.