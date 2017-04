Más de 6.000 jóvenes celebran la fiesta con normalidad en el parque de Ferrera

El parque de Ferrera rozó ayer el lleno. Más de 6.000 jóvenes escogieron la zona verde más céntrica de la ciudad para disfrutar de su particular comida en la calle. La jornada, que comenzaba con los controles de seguridad para acceder al recinto, se desarrolló con normalidad y sin apenas incidentes.

Más de una veintena de vigilantes privados y una decena de agentes de la Policía Local de Avilés se encargaron de velar por la seguridad en el parque de Ferrera. Desde primera hora de la mañana el recinto recibió el goteo de jóvenes, provistos de una manta o plástico y bolsas con la comida y bebida para pasar el día. Las medidas impuestas por el Ayuntamiento de Avilés para velar por el correcto desarrollo de la fiesta no echaron para atrás a nadie y la jornada se desarrolló con total normalidad.

Apostados en los tres accesos, ya que el de la avenida de Cervantes permanecía cerrado, los vigilantes y agentes revisaron las bolsas y mochilas para evitar que los menores de edad accedieran al parque con bebidas alcohólicas y de paso persuadirles de usar vidrio. «Se nota que es el segundo año y que ellos quieren vivir la fiesta porque todos han puesto de su parte. Incluso muchos ya nos enseñan los vasos de plástico sin que nosotros les digamos nada», destacaron ayer los vigilantes.

Dos intoxicaciones leves por alcohol y dos conatos de pelea, los únicos incidentes

El recinto se cerró a las seis de la tarde y el desalojo completo duró 45 minutos

La limpieza del parque comenzó a última hora de la tarde y continuará a lo largo de hoy

A la una de la tarde el parque de Ferrera ya estaba en ebullición. La sidra fue la protagonista de la jornada, en la que el buen tiempo hizo que los grupos de amigos alargasen el máximo posible su estancia en los jardines. Aunque no en todas las localidades de Asturias era ayer festivo, muchos dejaron de lado sus quehaceres habituales para participar en la Comida en la Calle. Es el caso del grupo de amigos de Rodrigo Fernández, de Gijón. «Esta fiesta es fija en el calendario, para nosotros es la primera de las de prao del año. Para nosotros no era fiesta pero un día es un día y aquí había que venir, es como el Carmín de la Pola, son fiestas que no te puedes perder», comentaba ayer Rodrigo mientras en su grupo se escanciaban varios culines de sidra.

Los controles de seguridad fueron más fuertes por la mañana, ya que la llegada del mayor volumen de jóvenes se produjo antes de la hora de comer. En el balance por parte de la Policía Local destacó la baja conflictividad. Los sanitarios tuvieron que atender dos intoxicaciones leves por alcohol, una de ellas en el propio parque mientras que la otra fue derivada al Hospital San Agustín. Los médicos también atendieron a un niño, que se había fracturado la muñeca por una mala caída mientras jugaba.

Los agentes intervinieron también para acabar con dos conatos de pelea entre varios grupos de jóvenes, que fueron desalojados del recinto para evitar que se produjeran problemas mayores. La anécdota la vivió una de las agentes de la Policía Local destinadas en el parque cuando un niño pequeño se perdía y acudía a ella en busca de ayuda. Durante 45 minutos el niño permaneció agarrado a la agente, que recorrió todo el parque junto a él para buscar a su familia, que aparecía en una de las puertas del recinto.

En otras zonas de la ciudad también se produjeron pequeños incidentes provocados por el exceso de alcohol que hicieron que tuviera que reforzarse la seguridad con la presencia de la Policía Nacional. En la plaza de Pedro Menéndez se produjo un nuevo conato de pelea y en la calle La Cámara hubo que atender médicamente a un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

A las 18 horas comenzó el desalojo del parque, que duró unos 45 minutos y se produjo sin incidencias. Como novedad comenzó ayer mismo la retirada de la basura para que desde hoy Parques y Jardines pueda dejar el recinto en plenas condiciones para reabrirlo. A pesar de haber instalado contenedores en todo el recinto, las praderas quedaron llenas de botellas, plásticos y basuras, como en anteriores ediciones.