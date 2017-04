Irónico, mordaz, preocupado por la cultura, amante de la literatura, cosmopolita... Varias de las facetas de ese poliedro que es José Luis García Martín se mostraron ayer en el estreno del documental 'Un lugar propicio para la felicidad; Alrededores de José Luis García Martín', 41 minutos de cine con los que el extremeño Marciano Martín se acerca al universo del escritor y que ayer estrenó el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, patrocinada por Cafés Toscaf y coordinada por Armando Arias.

El pasado domingo, José Luis García Martín pedía en las páginas de su diario que, semanalmente publicada LA VOZ, que sus lectores no se acercasen al Centro de Servicios Universitarios para asistir al estreno de un documental que «está bien, pero si yo hubiese intervenido estaría mucho mejor». A la vista del lleno de salón de actos, se trataba de un oxímoron de un escritor que conoce bien a sus lectores, el respeto de estos o su curiosidad. La hipótesis de que carece de lectores no es válida, toda vez que uno de los ejes principales de la película es la literatura.

En el documental García Martín confesó su idea de la libertad en su crítica literaria («me importa poco lo que pueda pensar el autor, escribo como si lo hiciese de Lope de Vega»), habló de su Aldeanueva del Camino natal que late en su corazón como un territorio idealizado, como su retrato y vivencia del norte de Extremadura, y de Avilés, que siente como su patria. No faltaron cafés y bibliotecas ni sus rutinas, como su participación activa en Facebook. «¿Acaso dices que soy la Belén Esteban de la poesía?» pregunta al director durante la película después de que éste le comente que «suba todo» a la red social. «Sólo cuento lo que quiero contar. Aparece mi lado más favorecedor y no digo lo que no quiero decir», matizó.

«Sólo digo la verdad en un texto escrito y firmado, a los lectores no se les engaña»

«Literatura extremeña es algo político, el lector debe leer lo que interese»

El documental permite que Martín se explaye sobre su actividad. Recuerda a escritores a los que admiró y dejó de hacerlo, como Vicente Aleixandre, y confiesa que «sólo digo la verdad en un texto escrito y firmado porque a los lectores no se les engaña». También sobre la apreciación de su propia obra. «Tengo una idea de lo que valgo, pero es privada», apuntó.

Contradicciones sin miedo

Socialista confeso y, desde hace meses con carné, no duda en opinar como un liberal cuando carga contra las subvenciones a la edición de libros rechazándolas y defendiendo que «lo que la literatura necesita para progresar son editores que deban vender sus libros». O cuando cuestiona los adjetivos regionalizando la cultura. «La literatura extremeña es un invento funcionarial o de políticos; el lector debe leer lo que le interesa».

Incluso el director de la película, Marciano Martín, le preguntó por la presencia de un republicano como él en los premios Princesa de Asturias. «Lo entiendo como estar al servicio de la Cultura, no de la Corona. El Rey hace su papel y yo el mío. Cada año, los premios destacan una parte de lo mejor que hay en el mundo y eso es lo importante».

Y no faltó un autorretrato: «Irónico, peleón, belicoso, pero pelea verbal; si me meto por alguien es porque lo considero inteligente, No me voy a la cama contento si no he tenido una buena polémica con alguien... Y he ganado». ¿Qué quieren? Es el mundo José Luis García Martín, un autor que genera felicidad, según defiende Marciano Martín.