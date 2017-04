Carmen Maniega no se presentará al próximo congreso local del PP

Carmen Rodríguez Maniega no se presentará en el próximo congreso local del Partido Popular. La actual presidenta anunció ayer su decisión que se debe a «motivos profesionales». «A mis 52 años, estoy en el momento adecuado para iniciar un nuevo proyecto profesional. Es una propuesta que me llevará mucho tiempo y no podría atender a la junta local con la intensidad que se merece», aseguró. Maniega seguirá como afiliada del PP y se mantendrá en la presidencia hasta el próximo congreso, cuya fecha aún no ha sido fijada.

«Quiero ser leal a mi partido y lo que haré será trabajar para que el próximo congreso local los afiliados elijan con libertad y de manera democrática al nuevo presidente, que no sea impuesto desde un despacho de Oviedo», afirmó la presidenta local. Maniega no quiso pronunciarse sobre el posible candidato o candidatos a sucederla. «La dirección local debe ser neutral en el proceso que ahora se abre. No vamos a apoyar a ningún candidato, queremos favorecer un congreso libre y democrático. Lógicamente, tengo unas preferencias y un retrato robot», aseguró ayer. Su candidato ideal es una persona con «una trayectoria profesional, la misma ilusión que yo tengo por el partido, capacidad de trabajo, experiencia en la gestión y que sepa lo que es ganar elecciones, porque necesitamos volver a confiar en que podemos ganar las elecciones para gobernar en Avilés», aseguró Maniega. La presidenta aseguró que se irá con «la satisfacción de haber tenido el apoyo de los afiliados locales en el congreso regional».

Posibles nombres

«No me pronunciaré por ningún candidato, pero sé el presidente que quiero en Avilés»

El próximo congreso local aún no tiene fecha, pero Maniega avanzó que debería ser antes del mes de septiembre dentro del proceso de renovación del Partido Popular asturiano. Aunque Maniega no se pronunció ayer sobre su posible sucesor («no tengo ningún cuaderno azul y la nueva dirección debe disponer de toda la libertad para trabajar», dijo) ayer comenzaron a plantearse los posibles nombres de candidatos de la actual junta local.

Entre los que tienen más opciones figura Alfonso Araujo, hombre de máxima confianza de Joaquín Aréstegui (el anterior presidente aún cuenta con el respeto de la junta local y de la mayoría del PP avilesino), si bien su perfil de posible candidato a la alcaldía le resta posibilidades de simultanear ambas responsabilidades. Esto da opciones a otro concejal, Constantino Álvarez, una figura respetada por todos, con experiencia y que conservaría la bicefalia de los últimos veinte años.

También deberá despejarse la incógnita sobre si el actual portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, un hombre de la confianza de la dirección regional y enfrentado con el equipo de Maniega, optará a la presidencia local. También podría decantarse por una persona de su confianza, como Ana Bretón, para mantener la dualidad referida.