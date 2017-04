Mercedes Fernández muestra su respeto «a una decisión personal»

La presidenta regional del Partido Popular, Mercedes Fernández, expresó ayer su apoyo a Carmen Rodríguez Maniega después de que ésta anunciase su decisión de no continuar en la dirección local del Partido Popular en Avilés. «Si por algo me he caracterizado es por respetar las decisiones personales», aseguró Mercedes Fernández que, en el pasado congreso regional derrotó ampliamente a Maniega. La presidenta regional no realizó más análisis del anuncio de la presidenta avilesina.

La líder del PP regional no se pronunció sobre los posibles candidatos a la dirección local del Partido Popular avilesino. Meses atrás ya había expresado su compromiso con el actual portavoz del grupo municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, hasta llegar a decir que será el candidato del PP en las próximas elecciones municipales y expresarle su apoyo en su enfrentamiento con Maniega en la junta local del PP.