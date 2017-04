El punk rock de The Dictators, en el Centro Niemeyer

No suele ser el miércoles un día en el que se programe conciertos, pero ayer la Sala Club del Centro Niemeyer hizo una excepción con el grupo de punk rock The Dictators NYC, de gira por España y que hoy actuará en Madrid. The Dictators se formó en 1973 y aún cuenta con varios de sus fundadores en sus filas. El grupo tuvo una influencia notable en artistas como MC5, New York Dolls o The Stooges. Tienen nueve discos publicados.