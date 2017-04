La Asociación Asturgalaica podría perder la gestión del albergue de peregrinos Pedro Solís si no resuelve sus problemas internos. El concejal de Promoción Económica y de Ciudad, Manuel Campa, ha pedido transparencia a la entidad y ha urgido una convocatoria electoral para salir pronto de la situación de interinidad en la que se encuentra la actual.

El concejal reconoció ayer que «estamos pensando en otras opciones» en el caso de que la asociación no clarifique su situación. «Yo tengo que tener claro cuál es la gestión» de una instalación pública, manifestó en alusión a las críticas que provocaron la salida de Jesús de la Rosa de la entidad. El expresidente de la Asturgalaica presentó su dimisión el pasado mes de febrero tras ser acusado de malversación de fondos de parte de la directiva. Según De la Rosa, no hay nada anormal en su gestión y él ha entregado toda la documentación que lo acreditaría. Según la otra parte, el libro de cuentas no aparece.

Esto es lo que el Ayuntamiento quiere poner blanco sobre negro. El concejal subrayó que las conversaciones mantenidas con los socios han sido «informales» y no ha confirmado que les haya emplazado a celebrar elecciones. Algo que, por otra parte, tendrá que producirse tarde o temprano. Eso sí, «se les está acabando el tiempo», apuntó Campa.

A pesar de esta situación de interinidad, el albergue sigue prestando servicio con normalidad y ningún peregrino, y la pasada Semana Santa pasaron decenas de ellos por la instalación, percibe un funcionamiento anormal o un mal ambiente.

El albergue de peregrinos Pedro Solís, de titularidad municipal, lo gestiona la Asociación Asturgalaica desde el principio gracias a un convenio que se renueva periódicamente.

Cesión o concurso público

Poco o nada se sabe de las condiciones que rigen esta cesión, ya que en la práctica el servicio que se conoce en la actualidad ha sido diseñado por la Asociación Asturgalaica desde que José María Clero la fundase en 1994. El Ayuntamiento le ofreció su gestión en 2004 y él mismo estuvo al frente del albergue hasta el pasado 2016, rebasados ya los ochenta años. El año pasado tomó las riendas una nueva directiva con Jesús de la Rosa al frente, que encabezó una reforma de la instalación que lo ha convertido en uno de los mejores albergues de Asturias, según la valoración de los propios peregrinos. Todo parecía ir bien hasta que en febrero todo saltó por los aires, De la Rosa dimitió y, desde entonces, se está en un compás de espera con el mutismo como consigna de todas las partes.

Con todo, recientemente trascendió la postura de un grupo de socios que pedía la intervención en firme del Ayuntamiento y alertaban de diversas irregularidades, al parecer conocidas por la junta directiva y reconocidas por el propio De la Rosa, como el sueldo de mil euros que este mismo percibía y el pago a los hospitaleros, cuando según algunos debe ser una actividad voluntaria. Aseguran, también, que en el libro de registros han aparecido hojas arrancadas, lo que impediría saber el número real de peregrinos, y por tanto de ingresos, de la instalación. Es por ello que sugieren la convocatoria de un concurso en vez de una cesión, en laque se detallen todas las exigencias de la adjudicación con transparencia.