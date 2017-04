El Ayuntamiento de Avilés obliga al grupo municipal del PP a devolver una subvención de 5.521 euros

Lo que no había dejado de ser una advertencia seria desde el PP de Avilés a la dirección regional se ha cumplido con exactitud: el grupo municipal popular avilesino deberá devolver al Ayuntamiento la subvención de 5.5212, 20 euros correspondiente al ejercicio de 2015. Básicamente porque ese dinero no lo puede utilizar el partido político, a su libre albedrío, sino que siempre debe estar justificado por actividades del grupo municipal.

Para explicar lo sucedido hay que remontarse a la situación desvelada por LA VOZ DE AVILÉS en noviembre de 2016, cuando desde estas páginas se dio a conocer que la dirección regional del PP -su gerente Gonzalo Covián y el en aquel momento vicesecretario de Organización, Luis Venta- anunciaban que se disponían a «intervenir» económicamente a la Junta Local avilesina de su partido «porque no tenían dinero». Lo que en ese momento ocultaron es que la decisión ya la habían tomado ellos cinco meses antes cuando procedieron a vaciar la cuenta avilesina y quedarse con los 15.000 euros que figuraban en la misma.

Lo hicieron, además, sin comunicarlo a los responsables de la Junta Local, en donde había tres personas con firma para poder disponer los movimientos pertinentes, y tras argumentar que en Avilés se estaba incumpliendo la normativa del PP a nivel nacional, que sólo admitía una cuenta bancaria por cada agrupación local, y en el caso de Avilés , según ellos, se dispondría de dos.

La Intervención municipal denuncia que ha habido una transferencia al partido fuera de la leyLa subvención de 2016 sigue en estudio y no se descarta que corra la misma suerte

La Junta Local de Avilés argumentó de forma oficial que sólo disponía de una cuenta en Liberbank, y asociada a ella se disponía desde 2008 de un fondo a plazo fijo para tratar de rentabilizar los pequeños ahorros que se iban obteniendo, un plazo fijo conocido desde el primer momento por el gerente del partido en Asturias, que recibía puntualmente toda la información mensual al respecto.

El plazo fijo de 15.000 euros fue anulado, ingresado en la cuenta ordinaria y posteriormente, en tres reintegros de 5.000 euros cada uno, trasvasado a las cuentas del PP regional en Oviedo. Sólo las denuncias de la presidenta local ante Génova y la amenaza de acudir a la Comisaría de Policía para denunciar el vaciamiento de la cuenta por personas desconocidas hizo que tanto el gerente como Luis Venta se vieran obligados a convocar una rueda de prensa para tratar de explicar lo sucedido, aunque su versión lógicamente estaba basada en que la gente de Avilés «estaba en la ilegalidad» por mantener las «dos cuentas».

Pero las cosas no iban a parar ahí. Lo que en Avilés se interpretó como un intento claro de «asfixiar» a una Junta Local incómoda, con una presidenta «rebelde» como Carmen Maniega -que luego daría el paso de intentar enfrentarse a Mercedes Fernández en el congreso regional y con la que discrepó abiertamente a través de los medios- tuvo su continuación en el vaciado de una segunda cuenta: la correspondiente al grupo municipal del Ayuntamiento de Avilés.

Ese nuevo vaciado lo iba a protagonizar el portavoz del grupo municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, que junto al también concejal y secretario del grupo municipal, Alfonso Araujo, eran los que disponían de firma en una cuenta de Liberbank para realizar los movimientos necesarios con los que cubrir las actividades habituales del grupo municipal. En un momento determinado, Rodríguez de la Torre empezó a insistir en trasvasar el dinero de esa cuenta a la caja común del partido en Oviedo, y ante la negativa del segundo, De la Torre acudió a una oficina de Liberbank en Salinas, habilitó a su compañera de grupo Ana Bretón como firma autorizada y entre ambos procedieron al vaciado de la cuenta: 7.127,64 euros transferidos a la gerencia de Oviedo.

El propio Alfonso Araujo lo había advertido: la Intervención municipal había observado una serie de reparos a la justificación de la subvención de 2015 y se corría el riesgo de tener que devolver el dinero recibido, de ahí la necesidad de mantener el dinero en la cuenta de Liberbank sin tocar.

Resolución municipal

Al final, tal y como se preveía, era cuestión de tiempo. Según ha podido saber LA VOZ DE AVILÉS, la Intervención del Ayuntamiento de Avilés acaba de comunicar por escrito al Grupo Municipal del Partido Popular de Avilés que debe reintegrar a las arcas municipales la cantidad de 5.521,20 euros correspondientes a la subvención recibida en el ejercicio de 2015. La de 2016 sigue en estudio.

Recuerda la Intervención municipal que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local contempla una dotación económica a los grupos municipales para su normal desenvolvimiento (papel, comunicaciones, gastos corrientes...). Cada grupo recibe una cantidad fija de 1.797,58 euros al año y otra variable en función del número de concejales (1.540,90 por cada uno al año), y cuyos gastos lógicamente debe justificar. Lo que queda expresamente excluido es que ese dinero se pueda transferir a los partidos políticos para su funcionamiento, como se hizo desde Avilés vaciando las cuentas del partido y transfiriendo el dinero a la caja del PP regional.

En su informe, la Intervención acredita que el Grupo Municipal del PP «ha realizado una transferencia al Partido Popular de 5.521,230 euros, sin que conste convenio o acuerdo de colaboración en el que se estipulen las prestaciones a realizar por el Partido Popular a favor del Grupo Municipal, por lo que el gasto no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por lo que se considera el gasto no elegible y no justificado».

Y por otro lado, se indica que el grupo municipal ha presentado una serie de facturas por importe de 922,57 euros que en su totalidad han sido facturadas al Partido Popular y no al Grupo Municipal, por lo que no pueden ser consideradas a efectos del cómputo de gastos imputables al referido grupo municipal.

En consecuencia, la Intervención municipal concluye que se considera no justificada adecuadamente la totalidad de las aportaciones realizadas, conforme al siguiente resumen: Gastos elegibles acreditados: 0 euros. Cantidades a reintegrar: 5.521,20 euros. Y firma la Interventora Pilar González Bueres.

La decisión de la Intervención municipal supone un varapalo para la dirección regional del Partido Popular y para el actual portavoz del grupo municipal, Caros Rodríguez de la Torre, que en uno y en otro caso tomaron decisiones de espaldas a la Junta Local del PP, a la que ni siquiera avisaron de sus intenciones de vaciar las dos cuentas bancarias del partido.