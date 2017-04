Gloria Fuertes, faro de la niñez

En tiempos como los actuales, en los que los planes de estudios arrinconan a la literatura y dejan de lado a la poesía, iniciativas como las de el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, dirigida por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf, de acercar a los poetas a la escuela cobran un mayor valor. Con motivo de las celebraciones por el Día del Libro, la elegida en esta ocasión ha sido la poeta de la infancia, Gloria Fuertes, de quien este año se cumple el centenario de su nacimiento. Disfrutaron de su luminosa palabra los alumnos de las escuelas parroquiales, en la voz de Joaquín de la Buelga y la música de Rodrigo Alperi, o lo que es lo mismo, el grupo La Caravana del Verso, con su espectáculo 'Pirulí Poético'.

Un marco solemne para una poeta irreverente. Una combinación perfecta, un acierto del Aula y del colegio planificar una mañana de poesía, música y adivinanzas en un auditorio incomparable: la iglesia de San Nicolás de Bari. Tras el recreo del cuerpo, llegó la hora del 'recreo del alma'. De la cultura, de la lírica, del magisterio de una autora que sufrió y transformó los avatares de su vida en un camino hacia el futuro, ofreciendo sus palabras a los más pequeños, porque ante todo, ella reclamaba para los niños el derecho a ser felices. Y su obra ayuda en el propósito que se marcó en vida.

Hoy, no es raro escuchar en un aula, «¿para qué me voy a aprender un poema, si yo no voy a ser poeta?». Como decía Gabriel Celaya: «Poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto». No debería haber educación sin poesía, no debería haber infancia sin poesía. Las escuelas parroquiales y el Aula de Cultura de LA VOZ participan de esa doble idea. No debería haber ningún niño que se quedase sin escuchar, sin leer los versos de Gloria Fuertes, que se graban en la memoria casi sin querer.

Todos los alumnos del colegio, más de 200, ocuparon sus puestos en los bancos del templo, dispuestos a escuchar lo que el grupo asturiano La Caravana del Verso se disponía a ofrecerles. Con sorpresas, regalos y máxima atención y participación por parte de los pequeños, y junto a ellos, sus maestros.

Joaquín de la Buelga tomó la palabra, con un breve repaso biográfico a la autora madrileña. «Venía de una familia muy humilde. Su madre era costurera, y su padre bedel. Y ya desde muy pequeña quiso ser poeta», les contó. Creció y «repartió las palabras y los pensamientos más bonitos».

Joaquín recitaba; Rodrigo, a la guitarra, cantaba. Y los pequeños estuse asombraban, y colaboraban sin dudarlo, puesto que ambos intercalaban adivinanzas, con premio para el que acertase, un CD musical. «¡Yo, yo!», todos querían responder. Acertaron niños y niñas los coloridos enigmas creados por Gloria Fuertes: Un piojo, un camello, ¡un ornitorrinco! Varios alumnos salieron a leer: Eva, Dani, Carlos...

'Para dibujar un niño', cantaba Alperi, uno de los poemas más famosos de la autora. O 'Se buscan extraterrestres', y todos coreaban a una, «¡Eo, eo, eo!». Leía De la Buelga 'Doce cerditos', o 'Doña Pitu Piturra'. Y ellos bien atentos, con murmullos de admiración. Hasta que se escuchó: «Y aquí, queridos amigos, se acaba la función».