Avilés se mueve en clave asociacionista

«En Avilés hay un tejido asociativo muchísimo mayor de lo que parece a simple vista», aseguraba ayer Shalom Santa Catalina, de la Asociación Sociart. Buena prueba de ello fue la primera experiencia de la Feria Avilesina de Asociaciones, que llenó de actividad la explanada situada frente al centro cívico de Los Canapés desde mediodía hasta última hora de la tarde con la complicidad del buen tiempo que acompañó durante toda la jornada. En total, 56 asociaciones locales y regionales con actividad en la comarca se dieron cita para conformar un evento pionero del que su progresión futura nadie duda.

«Es muy interesante a la par que muy necesario, lo que me sorprende es que no se haya hecho antes», comentaba Santa Catalina, representante de la asociación con menos recorrido de todas las presentes. «A nosotros nos viene muy bien porque nos sirve no solo para promocionarnos, sino también para conocer a las personas del resto de entidades», señaló. Pero incluso los más veteranos coinciden en esta apreciación; Nieves Álvarez, participante por partida doble como directora de Cáritas Llaranes y miembro del Grupo de Teatro Santa Bárbara, asegura que este tipo de eventos «fomentan la fraternidad y la colaboración».

De hecho, los actores amateurs pusieron la guinda perfecta a la cita con su representación de sainetes en el teatro de Los Canapés. «En Llaranes estamos muy acostumbrados a colaborar, pero también viene bien conocer a otras entidades», recalcó Álvarez. Además de las asociaciones de vecinos de la zona, los grupos más numerosos eran los de apoyo a afectados por diversas enfermedades, como el Parkinson, reuma, fibrosis quística o síndrome de Down.

«En nuestro caso es muy importante la difusión porque la gente tiene que saber que estamos aquí para ayudarles en todo lo que podamos», aseguraba María José Álvarez, de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Asturias, quien como el resto de compañeros auguró que esta primera toma de contacto de la feria coja impulso de cara al futuro.