«Con la confluencia con otras fuerzas podemos gobernar en la ciudad»

Durante toda su vida, Ángel Guido (Avilés, 1947)ha sido un hombre de izquierdas comprometido con sus ideales. Militante del Partido Comunista, estuvo en Comisiones Obreras desde sus primeros momentos en la entonces Ensidesa, empresa de la que ya se encuentra retirado. También participó en Izquierda Unida desde su fundación. El próximo mayo dejará la coordinación local después de los dos mandatos fijados en sus estatutos. Es, pues, el momento de conversar sobre la situación de la formación y sus perspectivas.

¿Qué balance hace de estos seis años como coordinador?

Es complejo porque para unos será malo, otros regular y habrá gente que diga que está bien. Yo me siento satisfecho. Hago un balance positivo más que por mi trabajo, por mi equipo. El coordinador no deja de ser una persona más y lo importante es el equipo. Si detrás tienes un equipo bueno, las cosas saldránbien. Si es mediocre, saldrán mal. Yo tuve un buen equipo, tanto en la organización como en el grupo municipal. Lo más importante es que no sólo éramos compañeros, también pasamos a ser amigos.

LAS CLAVES PSOE «Derivó hacia privatizaciones y nosotros mantenemos nuestra postura» BALANCE «Es positivo. Hemos mantenido los concejales y subimos en voto a pesar de otras fuerzas políticas»

Sin embargo, su representación política en Avilés no mejora.

Depende de cómo se mire. En el primer mandato mantuvimos y subimos algo. Y en las últimas elecciones municipales mantuvimos los tres concejales y subimos en votos. Hay que tener en cuenta que en el espectro electoral aparecieron otras fuerzas políticas que estaban en nuestra línea. No podemos decir que hayamos retrocedido, sino que subimos.

Izquierda Unida ha sido socia de gobierno del PSOE, otras veces han alcanzado pactos concretos y en otros momentos, como en el actual, se encuentran enfrentados. ¿Dónde se sitúa Ángel Guido más cómodo?

Son momentos diferentes de la política. Cuandos éramos socios de gobierno o teníamos acuerdos puntuales también estábamos a gusto porque, de lo contrario, no los tendríamos. Pero en el último mandato se vió que no había posibilidades porque nuestras políticas municipales eran totalmente opuestas. El PSOE derivó hacia privatizaciones y nosotros mantuvimos que la mejor manera era no privatizar y recuperar en lo posible los servicios privatizados. El tema del agua fue el detonante. Incluso en mi primer mandato, en las reuniones de los presupuestos municipales tuvimos un primer encontronazo y vimos que no habría posibilidad de ningún acuerdo.

¿Por qué?

El gobierno no tenía intención de lograr ningún acuerdo y nosotros no íbamos a retroceder en nuestras posturas para seguir co-gobernando o tener acuerdos puntuales. Recuerdo que hablábamos de no seguir privatizando, de recuperar servicios privatizados, de normalizar las relaciones laborales. No nos hicieron ningún caso y después, año tras año, en los presupuestos, no había negociación ni nada de nada. Defendemos lo público por encima de lo privado. Y máxime en estos momentos que demuestran que lo privado no es mejor gestionado ni tiene mejores rendimientos que lo público. Al contrario, lo público es más rentable y se gestiona perfectamente igual que lo privado.

Me dice que las relaciones se deterioraron con el tema del agua, pero se ejecutó el acuerdo firmado: constituir una sociedad mixta y permitir la discrepancia de IU. ¿Cómo se puede deterior algo donde se cumple lo pactado?

No se había pactado nada. Sólo que cada uno iría por su línea. Pero hubo una consulta popular donde, mayoritariamente, la gente rechazó la privatización y el gobierno se lo salta a la torera. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esas posiciones.

Pero si era como el 'procés'.

No, no. Una consulta popular es una consulta popular. Para nosotros tiene toda la legitimidad del mundo y salió contra la privatización del agua. No es una sociedad mixta porque el capital público es minoritario. Y esta semana nos enteramos por donde pasó la privatización del agua.

Pero en el caso Aquagest no hay ningún concejal del gobierno de Avilés. Y todas las investigaciones sobre el cambio de gestión han demostrado su legalidad. Nadie del PSOE de Avilés está manchado de corrupción.

No digo que estén manchados. Lo que digo es que, en ese momento, una consulta popular rechaza la privatización y el gobierno se la salta y dice que es un engaño. ¿Cómo seguiremos gobernando con alguien que se salta a la torera la participación popular?

Pero si sólo faltó Bob Esponja.

Eso es lo que dicen ellos. Yo estuve en las mesas y sé lo que pasó. La gente sabía perfectamente lo que firmaba.

¿Cómo entendemos las primarias de IU: una división interna o salud democrática?

Yo diría que buena salud interna. Todo lo que sea participación de los afiliados es bueno. Cuando decidimos cambiar los métodos de participación era por eso, para facilitar la participación. Es un proceso vivo.

¿Ya tiene decidido su voto?

Sí, pero es secreto [risas].

¿No lo dirá?

No vale la pena. Alguien que piense un poco sabe más o menos en qué línea irá.

Después de estos seis años, ¿qué consejo daría al futuro coordinador?

Trabajo, humildad y que sea capaz de rodearse de un buen equipo. Eso le facilitará mucho la labor y en Avilés hay gente suficiente con las condiciones necesarias. Tenemos jóvenes a los que debemos dar paso porque son el futuro; las mujeres están haciendo un gran trabajo. Debe formar un buen equipo y tiene personas para ello.

En Avilés, existen otras fuerzas políticas ideológicamente próximas, ¿debe mantenerse la actual relación, ir en coalición a las municipales, bajo la bandera de IU...?

Existen unos acuerdos federales y regionales sobre la confluencia para las próximas elecciones. Trabajamos en esa línea. En Avilés, las relaciones son buenas y vemos que podemos confluir. Habrá que ver cómo evolucionan las cosas en Asturias y también el nuevo coordinador local, habrá que ver quién sale elegido pues influirá. Pero ahora mismo estamos trabajando en buena sintonía y podemos ser capaces de ir a unas elecciones con garantías de poder ganar en Avilés.

¿Y cual es su opción: coalición, ir en IU, un nuevo partido...?

Hay mucho debate y creo que lo estamos exagerando. Hay que hablar mucho, tenemos muchas reuniones. No sólo hablamos de Podemos, hay otras organizaciones que también pueden estar. En este tema hay gente que saca las cosas de quicio. Lo que debemos es trabajar y dialogar tanto a nivel federal, como en Asturias y en Avilés.