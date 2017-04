Frente común en El Nodo por la subida de rentas de la Cofradía

Los socios de la Cofradía de Pescadores Virgen de Las Mareas a los que se pretende actualizar las rentas de las viviendas en las que residen, propiedad de la entidad, bajo amenaza de desalojo en caso de no aceptarlo, rechazan tal medida y hacen frente común. La decisión se adoptó ayer en el marco de una reunión a la que acudieron la práctica totalidad de los afectados y el primer paso fue contratar a un abogado, Manuel Barba, como representante legal del colectivo.

Treinta de ellos, en su inmensa mayoría pescadores jubilados o viudas, aunque algunos siguen en activo, ya han recibido un burofax en el que se les comunica la resolución del contrato con la posibilidad de que una vez resuelto se negocie una nueva renta por importe muy superior al que actualmente satisfacen entre veinte, o incluso menos, y sesenta euros. Y el margen de tiempo que concede la dirección de la cofradía es estrecho. Tal y como aseguran los afectados que reflejan las cartas, los primeros contratos se resolverían el 31 de mayo.

Barba mantiene que los inquilinos con contratos anteriores a 1995, la mayoría, pueden estar tranquilos. En estos casos la relación contractual «se rige por la Ley de 1964, que establece prórroga forzosa» y que la actualización de la renta no es posible salvo que una cláusula pactada por ambas partes establezca de forma expresa tal posibilidad. Los contratos posteriores a la referida fecha «se rigen por la Ley de 1994. Estos casos tampoco cabe actualizar la renta salvo que el contrato lo recoja».

El abogado de los inquilinos anuncia que a partir del lunes se reunirá con cada uno de ellos «para estudiar la situación caso por caso sin perjuicio de que mantendremos un defensa colectiva. A partir de ahora el único interlocutor soy yo». En este punto subraya que la directiva «pretende seguir la estrategia del divide y vencerás, pero no lo va a conseguir», y censura su proceder. «Se están equivocando tanto en el fondo como en las formas. Si la cofradía tiene problemas económicos lo que no debe hacer es emprenderla con sus socios, precisamente a los que tiene que proteger. Además el derecho les ampara. Nuestra intención es aclarar la situación a través del diálogo, pero si no queda otra alternativa habrá que acudir a la vía judicial», concluyó Manuel Barba.

La Cofradía de Pescadores Virgen de las Mareas envió en 2014 cartas de desahucio similares a una treintena de inquilinos del Nodo, el barrio de pescadores. Esgrimía que su situación económica se había resentido a raíz de la pérdida, en 2009, de la gestión de la lonja de pescado, hasta entonces su principal fuente de ingresos. Finalmente la entidad frenó sus intenciones ante la resistencia vecinal y la mediación de la entonces alcaldesa, Pilar Varela.