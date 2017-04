El Juzgado de lo Social ratifica la nulidad del despido de los 34 trabajadores de Montrasa

Los Juzgados de los Social de Avilés han declarado nulos los despidos de los treinta y cuatro trabajadores de Montrasa. Si el pasado 5 de abril el número uno ya se había pronunciado en esta dirección en todos y cada uno de las catorce demandas ante él presentadas, el número dos hace ahora los propio con las restantes. Ordena «su inmediata readmisión en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones y con los mismos derechos en que los venía desempeñando, con el abono de los salarios de tramitación generados desde la fecha del despido hasta la de la readmisión».

Por contra, el juez desestima su pretensión de que también se condenase a la multinacional estadounidense del aluminio. En este sentido, resuelve que «no se establecen las pautas que llevarían a la declaración de responsabilidad específica de Alcoa, ni siquiera cuando se invoca la garantía de subrogación prevista en los llamados acuerdos de Oviedo puesto que no se indica que con base a la misma deba responder Alcoa».

También abunda en que «el contrato entre ambas partes no es de mera puesta a disposición de trabajadores, sino que supone la adjudicación de una contrata e implica que Montrasa asuma a los trabajadores preexistentes y adscritos a la obra. Por otra parte, no se ha justificado que Montrasa carezca de organización propia y estable, y tampoco consta que no realizara las tareas inherentes a su condición de empresario».

Los 34 trabajadores de Montrasa trabajaban en las instalaciones de Alcoa en el marco de una subcontrata y fueron despedidos después de que el 23 de marzo de 2016 su empresa renunciase a ella. Con anterioridad a las nuevas sentencias el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés había dado la razón a la empresa en su solicitud de suspender el juicio que estaba previsto para el pasado 5 de octubre por las demandas presentadas por los despedidos, argumentando que estaba pendiente un litigio entre las mismas partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Su argumento se basaba en el recurso presentado por este colectivo ante el referido tribunal en su demanda de ser subrogados por la empresa matriz para la que trabajaban, Alcoa. Una vez que el proceso ante el alto tribunal asturiano quedó agotado, el colectivo decidió seguir su lucha judicial, primero con una demanda colectiva en la que exigían la subrogación, a la postre rechazada, y después de manera individual, vía por la que han conseguido que los despidos se declaren nulos.

El portavoz del colectivo, Ricardo Martínez, asegura que a raíz de las nuevas sentencias Montrasa «tiene que reincorporarnos en nuestro antiguo puesto de trabajo y eso implica que tendrá que reactivar el contrato con Alcoa. Estaba en vigor hasta marzo de 2018, y lo rompió por su cuenta y riesgo». De igual forma, solicita Alcoa «que no ponga trabajas y permita la ejecución de estas sentencias».

Martínez asegura que los 34 trabajadores regresarán el 24 de mayo a los Juzgados de Avilés para comparecer en la causa abierta a raíz de su solicitud colectiva de subrogación, es decir, de incorporarse a la plantilla de Alcoa.