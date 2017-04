«Esta versión de 'Jesucristo Superstar' respeta a los músicos y al texto original»

El productor y compositor madrileño Pepe Herrero, especialmente reconocido por ser la mano derecha de artistas de la talla de Mónica Naranjo, apareció frente a la corverana Marta Sarabia en forma de casualidad cuando ésta más lo necesitaba para ponerse al frente del proyecto 'Jesucristo Superstar: Rocksinfonía Solidaria'. Herrero dirigirá a cerca de setenta músicos, entre los que se encuentra el cantante Leo Jiménez, el próximo viernes 28 de abril sobre el escenario de la Casa de Cultura. Los beneficios de la venta de entradas, que aún se pueden adquirir por veinte euros en el Café Lord Byron, Discos Elepé y la página web de Ticketea, se destinarán a los Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Asimismo, los interesados en contribuir a la causa que no puedan acudir, podrán participar a través de la 'Fila cero' en www.creavimusic.com.

¿Cómo llegó a sus manos este proyecto? ¿Ya conocía a Marta Sarabia?

No, no nos conocíamos. De hecho Marta hasta hace apenas un mes tenía otra directora que por motivos personales tuvo que abandonar el proyecto. ¡Imagina qué estrés! Sé que ella llegó a plantearse la cancelación porque es dificilísimo encontrar a alguien que en tan poco tiempo se pueda preparar el texto, pero Leo (Jiménez) le dijo que si necesitaba un director él tenía al candidato ideal, que era yo (risas).

¿Ya ha trabajado antes con Leo Jiménez?

Sí, los dos formamos parte desde el principio de grupo de metal Stravaganzza.

¿Y qué le pareció de primeras esta reinterpretación del clásico 'Jesucristo Superstar'?

¡Me encantó la idea! Sobre todo por cómo se mezclaba la música sinfónica con la orquestal y la rock. Supe enseguida que estaba hecho a mi medida porque he trabajado mucho este tipo de combinaciones a priori más atípicas al que otros directores de corte más clásico no están acostumbrados.

¿Alguna vez formó parte de otra versión de esta obra?

Sí, toqué una vez como músico en 'Jesucristo Superstar'. Es una función que siempre me ha fascinado por todo lo que representa.

¿Y cuál diría que es el rasgo distintivo del trabajo de Marta?

Yo creo que está muy claro. Es muy triste que sea así, pero normalmente en los musicales al final lo que menos importa es la música porque se acaba resaltando la parte más 'espectacular', como es la escenografía o la interpretación. Muchas veces se tira de semigrabado o sintetizadores para suplir el trabajo que el texto inicial marcaba que deberían de hacer alrededor de un centenar de músicos. Terminan siendo diez a lo sumo.

¿Aquí no es así?

No, Marta ha hecho un grandísimo trabajo respetando la composición original, para lo que juntará a unos setenta músicos sobre el escenario. Por eso esta representación es única.

¿Cómo se consigue coordinar a un grupo tan grande procedente de varios sitios distintos?

Pues a duras penas, estamos todos sin dormir (risas). Depende mucho de la preparación y del compromiso a nivel individual, que en este caso está muy presente. Ayer (por el viernes) tuve la primera toma de contacto con una parte del grupo y lo cierto es que están muy bien formados a nivel académico, lo que facilita las cosas.

Este es un proyecto conformado por gente muy joven, ¿juega a favor o en contra?

Sí, la media de edad está sobre los veintipocos años. Personalmente siempre he pensado que en estos casos la juventud es buena, porque la mayoría de músicos están cursando sus estudios superiores y están acostumbrados a estudiar muchísimo. Además de aprenderse las partituras rápido, tienen mucha actitud y energía. Los músicos con experiencia tienden a acomodarse.

No obstante, se enfrentan a un texto complejo.

Sí. Yo me atrevo a decir que es lo más difícil que he hecho. Como director me he tenido que aprender cuatrocientas páginas en formato A3 en apenas un mes, por no hablar de las complicaciones que genera trabajar por pequeños grupos y no con el elenco al completo.

¿Qué opina de que Marta haya decidido que esta función sea solidaria?

Es alucinante. Me sorprende muchísimo que con toda la paliza de trabajo que esto supone ella renuncie a ganar un solo 'duro'. Esto hace más grande si cabe este proyecto. Lo cierto es que pensaba que por este motivo y por el hecho de ser una versión única las entradas iban a estar agotadas desde hace semanas, el público aún tiene que animarse más.

Y como artista, ¿cuál es su opinión sobre ella?

Pues que para la edad que tiene ya ha hecho muchísimas cosas importantes. Es muy polifacética y aún tiene mucho más potencial por explotar, porque además de 'currar' mucho le da mucha importancia a los pequeños detalles.

¿Ya conocía Avilés?

Asturias sí, pero Avilés no. Por lo poco que he visto, me ha encantado. He quedado gratamente sorprendido por lo bonito que es el casco histórico, sobre todo el Conservatorio Julián Orbón. Que un edificio tan bonito se destine a fines musicales y no a asuntos políticos como ocurre normalmente en estos casos es un 'lujazo'.