Quinientos objetos perdidos buscan dueño

Si por más que ha buscado no encuentra las llaves, la cartera, el móvil o cualquier otro bien, incluso joyas y dinero, antes de darlo por irrecuperable debería pasarse por la oficina de objetos perdidos. Y lo mismo si encuentra algo que no le pertenece y quiere que su legítimo propietario lo recupere. Ya no está en la actual jefatura de Policía Local sino en la antigua, un edificio municipal sito en el número 52 de la calle de Rivero. Abre de ocho de la mañana a dos y media de la tarde y también atiende telefónicamente.

Allí puede encontrarse prácticamente de todo, aunque lo que más abunda son llaves, carteras, documentación, tarjetas bancarias, móviles y ropa. También hay un buen número de relojes, un par de bicicletas, bolsas de viaje o de deporte y dinero en efectivo. «Sí, hay mucha gente honrada», dice con satisfacción el agente de la policía municipal en segunda actividad que atiende el servicio.

Lo primero que aconseja a todo aquel que pierda algo es que acuda a denunciarlo, y que si no le encuentra a la primera no pierda la esperanza. Toman nota, siempre y cuando el denunciante lo desee, y si por casualidad aparece se le avisa telefónicamente. Es algo que ocurre con relativa frecuencia. El agente relata que no hace mucho tiempo un hombre denunció la pérdida de un sobre con 900 euros en su interior. Nadie lo había llevado a la oficina, pero al día siguiente apareció alguien que después de mucho mirar preguntó si la oficina tramitaba devoluciones de dinero. Había encontrado el sobre, y lo devolvió, gesto que el legítimo propietario agradeció con una recompensa.

Hay que tener presente que legalmente devolver un bien encontrado en la vía pública no es una opción, sino una obligación. Hay que depositarlo ante la autoridad competente, dicta el Código Civil en su artículo 615. En caso contrario se podría incurrir en un tipo leve de apropiación indebida, penada con multas y si se tratase de objetos de valor artístico, histórico, cultural o científico hasta con cárcel, de seis meses a dos años. De igual forma, quien encuentre un objeto y cumpla con su obligación de depositarlo tiene derecho a una recompensa por importe de la décima parte de su valor si el legítimo propietario lo recupera, según dispone el artículo 616 del referido texto legal.

Se puede perder cualquier cosa. Por la oficina han pasado desde carritos de bebé hasta guantes de boxeo e incluso un dron, y según asegura el agente el porcentaje de devoluciones es bastante elevado.

El tiempo máximo de estancia es de dos años. Una vez se cumple el plazo la Ley dice que el objeto pasa a ser propiedad de quien lo encontró, de ahí la conveniencia de registrar debidamente el hallazgo cuando se deposita algún bien en la oficina de objetos perdidos.

A la hora de devolverlo el agente trata de comprobar que efectivamente el reclamante es el propietario. Con los carnets de identidad, una de las cosas que más se pierden, no hay ningún problema, pero quien lo haya perdido debería ir a denunciarlo a la oficina, que no avisa de los objetos allí depositados a no ser que su dueño haya denunciado previamente el extravío.

Tras los carnets el segundo puesto en el ranking de la oficina de objetos perdidos de Avilés lo ocupan las llaves. Hay muchas, y el agente recomienda que se cuelguen de un llavero fácilmente identificable para facilitar la devolución en caso de pérdida. Algunas cosas, como la documentación, las llaves y los móviles están a la vista, en vitrinas, no así las joyas y otros objetos de valor.

Quien haya perdido una y acuda a la oficina con la esperanza de hallarla ha de hacer una descripción más o menos precisa para demostrar que efectivamente es suya. Y lo mismo sucede con la ropa. Tampoco está a la vista, y hay un buen número de prendas depositada tanto por particulares como por tiendas que las encuentran olvidadas en los probadores. «También traen muchas de discotecas», afirma el agente.

A día de hoy hay unos 500 artículos depositados en la oficina de objetos perdidos de Avilés de los cuales 410 se han devuelto a sus propietarios desde el pasado 1 de junio, fecha en la que la completó la mudanza a sus actuales dependencias. Desde entonces 160 personas han recuperado gracias a este servicio un objeto que daban por perdido.