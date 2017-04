Dos centenares de avilesinos se concentran contra la contaminación bajo la lluvia

Convocados desde las redes sociales, unos dos centenares de avilesinos se concentraon a las ocho de esta tarde ante el Ayuntamiento de Avilés para protestar contra la contaminación, y como protesta por el escape de gases de ayer en las baterías de ArcelorMittal. Tras una pancarta con el lema 'Nuestro aire, nuestro futuro', durante el acto el historiador Pablo Martínez Corral leyó un manifiesto en el que se exigió actuar a las autoridades políticas y que se cumpla la legislación ambiental.

El número de participantes fue aumentando conforme avanzaba el acto, a pesar de la lluvia. Acudieron miembros Izquierda Unida, de Somos, de Foro, de Ganemos. A título personal, tomaron el micrófono varios ciudadanos. Y los presentes corearon «¡Queremos aire limpio!».

Al finalizar el acto se convocó una nueva concentración ante el Ayuntamiento, para el próximo martes, a la ocho de la tarde.

Por su parte, la Fiscalía del Principado de Asturias ha incoado hoy de oficio diligencias de investigación para determinar la posible responsabilidad penal en el escape.

Las diligencias de investigación, con carácter preprocesal, tendrán una duración inicial máxima de seis meses, con posibilidad de prórroga, y su conclusión puede ser por dos vías: con la presentación de la correspondiente denuncia, si se determina la existencia de indicios de infracción penal, o con el archivo, en el caso contrario.

La nube de «gas ácido» que ayer provocó la alarma en Avilés, obligando a las personas que en ese momento paseaban por el centro a cubrirse, fue un escape de trióxido de azufre (SO3), un gas «que no es nocivo para la salud» pese a que puede generar irritación en vías aéreas y respiratorias, según ha explicado hoy la compañía siderúrgica.

El incidente tuvo lugar en las baterías de cok, durante la última fase en la producción del mineral, el lavado. La sonda no detectó que no había ácido sulfúrico, imprescindible en este proceso de lavado, y permitió la liberación del los gases que se generan durante el lavado. Esta sonda es un detector «bastante nuevo» en unas instalaciones que tienen más de cincuenta años y cuyo cierre está previsto en 2019. Al parecer, la sonda no detectó que no había ácido sulfúrico y permitió la liberación del resto de gases durante «diez o quince minutos». En cuanto se detectó la anomía «se paró inmediatamente» el proceso.

La sonda será reparada en días o incluso en horas, según estimaciones de ArcelorMittal, tras lo que se podrá volver a poner en funcionamiento la planta.