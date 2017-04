«Cualquier día aparecemos todos muertos»

La alarma ciudadana saltaba ayer, alrededor de las siete de la tarde en Avilés, cuando los vecinos que se encontraban en el centro de la villa comenzaron a sentir picores y también problemas respiratorios. Algunos incluso tuvieron que ser atendidos en el hospital, ante la gravedad de la situación. «La garganta me ardía y no podía respirar. Es vergonzoso que nos hayamos comido todo el escape y que nadie haga nada», son las declaraciones de Magdalena Castro, una de las afectadas que tuvo que acudir al centro hospitalario a que le pusieran oxígeno, pues es asmática. «Fue horrible. No podía respirar. Esta mañana aún tuve que volver a que me pusieran más oxígeno y me han recetado corticoides», relata, aún con el susto en el cuerpo.

Eran muchas las personas que se encontraban ayer en las inmediaciones de la Plaza de España, uno de los espacios de la ciudad más afectados por la nube tóxica. Manuel Castro también sufrió las consecuencias del escape. «Me picaban mucho los ojos. Lo pasamos muy mal. Como no hagan algo, un día aparecemos todos muertos».

Los vecinos de Avilés están indignados por lo sucedido y no comprenden que después de tantos años de contaminación no se tomen las medidas necesarias para que no ocurran episodios como el de la tarde de ayer. «No me quiero acordar. Todo el mundo se tapaba los ojos y la nariz y no paraban de toser. Fueron momentos de incertidumbre. Esperemos que hagan algo, porque no podemos seguir viviendo así».