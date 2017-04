«Este es un festival para toda la sociedad, no solo gays y lesbianas»

Borja Ibaseta es el coordinador de actividades del Centro Niemeyer desde el 2013. Bajo su batuta, en un trabajo coral, la segunda edición del Festival de cine LGBTIQ, está a un paso de iniciarse dentro de su sección oficial. Será este domingo, día 30, con la película 'Strike a pose'. Ayer comenzaron las actividades paralelas, con una conferencia en el Centro de Servicios Universitarios, de un festival que convierte a Avilés en un referente estatal para la tolerancia, el respeto y la igualdad de los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. «Tenemos muchas ganas de comenzar, cristalizar el trabajo que hemos desarrollado en equipo», resalta Ibaseta.

-Por fin está aquí el festival. ¿Cuánto tiempo de trabajo hay detrás para que salga adelante?

-Prácticamente desde que terminamos el año pasado. Vimos la necesidad de un cambio de fecha, puesto que al coincidir con el Orgullo Gay se dividían los públicos. También de preparar más actividades, de una programación más equilibrada. Estando en el festival de San Sebastián, surgió la idea de sacar una de las películas por Asturias.

-Cumplen con la misión de visibilizar a colectivos ocultos y discriminados.

-Sí, con el cine como detonante, eje articular de todo el trabajo que se realiza en Asturias. La idea es que el cine sea un pretexto para repensarnos como sociedad.

-Este segundo año se abren a la palabra y a la la música. ¿Fue difícil conseguir a un ponente mediático como Boris Izaguirre?

-Teníamos claro que debía de haber ciclo de Palabra, conciertos, y también teatro, pero esto último no conseguimos encajarlo. El concierto de Rodrigo Cuevas en principio iba a la Sala Club, pero la avalancha de peticiones nos hizo pasarlo al auditorio. Y en cuanto a Boris, coincidí con él en el premio Biblioteca Breve, se lo planteé, y me dijo que sí.

-La presentación de la segunda edición coincidió con el famoso autobús del 'niño y la niña'.

-Es una lucha continua. El autobús era un instrumento de la gente que apuesta por el odio, por la segregación, por la exclusión. Es muy triste que existan esos modelos, que se revisten de un pensamiento científico que no es tal, y lo llevan a los colegios. Yo no impongo mi manera de pensar. Trabajo para que los niños no sufran, no haya discriminación. Quizás creíamos que con la ley del matrimonio homosexual estaba hecho todo, y no es así. Y está calando un discurso de lo más rancio.

-¿Ha sido buscada la variedad de procedencias de las películas?

-Sí. Es muy importante contar con puntos de referencia que no solo sean el nuestro. No podemos mirar solo a Estados Unidos. Debemos acercarnos a América Latina, pero también a Europa del Este.

-¿Cómo se plantean el trabajo preparatorio?

-Tenemos una idea de cómo seguir evolucionando. No nos podemos comparar a otros festivales. Y eso implica dejar cosas fuera. Este año tenemos más documentales, más variedad en los títulos. Y me alegra que otros festivales vengan a colaborar con nosotros.

-Cumplen una labor educativa. ¿Cómo colaboran con los centros?

-A través del Centro del Profesorado. Nos parece lo más coherente para encontrar un marco adecuado.

-¿Son películas difíciles?

-En el Niemeyer apostamos por un cine que no entra en el circuito comercial. Pero, como nos dijo nuestro proyeccionista el año pasado, «no hemos caído en lo soez». Estas películas reflejan situaciones duras, y menos duras. Todas parten de situaciones reales, de personas reales, nos ponen ante un espejo. No debemos de olvidar que en algunas zonas hay un repunte de agresiones al colectivo LGBTIQ.

-¿Hay nervios por el comienzo?

-El año pasado pequé de ingenuidad. No sabía el trabajo que lleva organizar un festival. Estoy muy satisfecho con el equipo, contento con el rumbo, con llegar a más gente. ¿Nervios? Estoy tan centrado en la programación de verano y otoño, que no me da tiempo a tenerlos.

-¿Qué supone este festival para Avilés?

-Algo tremendamente bonito. Dice cosas muy buenas de Avilés, una ciudad que acoge, que vive en la calle, que pone en el mapa a estos colectivos. Este es un festival para toda la sociedad, no solo gays y lesbianas, que genera espacios de encuentro, de debate, de charlas, para familias, para amigos, para todos.