La Fiscalía abre diligencias a Arcelor por la nube tóxica de Avilés

La nube de «gas ácido» que ayer provocó la alarma en Avilés, obligando a las personas que en ese momento paseaban por el centro a cubrirse, fue un escape de trióxido de azufre (SO3), un gas que no es nocivo para la salud pese a que puede generar irritación en vías aéreas y respiratorias, según ha explicado hoy la compañía siderúrgica.

El incidente tuvo lugar en las baterías de cok, durante la última fase en la producción del mineral, el lavado. La sonda no detectó que no había ácido sulfúrico, imprescindible en este proceso de lavado, y permitió la liberación del los gases que se generan durante el lavado. Esta sonda es un detector «bastante nuevo» en unas instalaciones que tienen más de cincuenta años y cuyo cierre está previsto en 2019. Al parecer, la sonda no detectó que no había ácido sulfúrico y permitió la liberación del resto de gases durante «diez o quince minutos». En cuanto se detectó la anomía «se paró inmediatamente» el proceso.

La sonda será reparada en días o incluso en horas, según estimaciones de ArcelorMittal, tras lo que se podrá volver a poner en funcionamiento la planta.