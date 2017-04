La alcaldesa llama a la «tranquilidad» entre críticas de todos los partidos

La alcaldesa, Mariví Monteserín, realizó ayer un llamamiento a la «tranquilidad». Admite que la situación vivida a media tarde del lunes generó «una importante alarma social, gran preocupación e irritaciones en vías aéreas de ciudadanos concretos», si bien, matizó, «no revestía la gravedad suficiente para activar los mecanismos de emergencia. Tampoco hay que generar alarmismo, y lo digo desde la objetividad», añadió.

La prioridad es «averiguar si se trata de un fallo puntual de una sonda o de un déficit estructural de la instalación por insuficientes sistemas de control». Los mecanismos para determinarlo «están en marcha y una vez se conozcan las conclusiones actuaremos en consecuencia. No descartamos nada, tampoco, como he dicho desde el primer momento, emprender acciones legales, pero vamos a esperar a conocer los resultados del trabajo que está desarrollando la consejería para actuar con todo el rigor. En estos momentos los más importante es saber con toda precisión cómo se produjeron los hechos y garantizar que no vuelva a ocurrir», reiteró.

La reacción de los partidos políticos de la oposición no se hizo esperar. Todos resaltaron la gravedad de los hechos y responsabilizaron al Principado y en menor medida también al Ayuntamiento, cada uno con sus matices.

Izquierda Unida solicita que se retiren a la actual consejera, Belén Fernández, las competencias de Medio Ambiente y que se integren en la de Presidencia mediante una agencia creada a tal fin.

Podemos pide una sanción ejemplarizante, el Partido Popular que se realicen «cuantas inspecciones sean necesarias para garantizar que esto no vuelva a ocurrir» y que se redacte «un plan de prevención para que los ciudadanos sepan qué hacer en una situación de emergencia», mientras que Foro censura lo que califica de «inacción» del Ayuntamiento. «Nadie dijo a los ciudadanos cómo tenían que reaccionar», manifestó su presidenta local, Mar García.

Retirar atribuciones

A juicio de Ovidio Zapico, diputado de Izquierda Unida en la Junta General, Belén Fernández «no puede dirigir ni un minuto más las cuestiones medioambientales de Asturias. Ha perdido nuestra confianza», añadió. Sus críticas también se dirigieron al Principado, al que acusa de «permisividad» y de ir «siempre a remolque en materia de contaminación. Solo actúa cuando la situación ya se le escapa de las manos y en episodios persistentes de inversión térmica. Y lo hace tarde y mal». Zapico también aprecia «falta de prevención y de eficacia y excesiva relajación» por parte del Ayuntamiento, a la vez que reclama «un protocolo de actuación para que en situaciones como la vivida el lunes la gente sepa cómo actuar». El coordinador del partido a nivel local, Ángel Guido, mostró su temor a que la fuga de gases ácidos sea consecuencia «de una falta de mantenimiento adecuado de las baterías dada la previsión de cierre a dos años vista».

Podemos se expresó a través del también diputado regional Héctor Piernavieja. «Respirar nubes tóxicas en pleno siglo XXI es una auténtica vergüenza. Nos vamos a encargar de que este episodio no caiga en el olvido y de que sus responsables tengan una sanción ejemplarizante para quitarles las ganas de seguir envenenando a la población. Llevamos toda la legislatura advirtiendo de la necesidad de aplicar con mano firme la legislación ambiental, es una vergüenza que por la pusilanimidad de Belén Fernández los vecinos de Avilés tengan que vivir episodios más propios de los años ochenta del siglo pasado, con la salvedad de que hoy en día los asturianos tenemos menos empleo y la misma contaminación».

Somos Avilés, por su parte, anunció que acudirá a la Fiscalía «para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades penales, si las hubiera».

Además de pedir «prevención y un plan que evite la incertidumbre que se vivió el lunes y permita a la gente saber cómo actuar», el portavoz municipal del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, lamentó «la imagen que ofrece la ciudad. Cada vez tenemos más turistas, y este tipo de episodios hacen mucho daño a nivel de promoción de ciudad. Por eso y sobre todo por cuestiones de salud pública pedimos al Principado y al Ayuntamiento que acometa o exija cuantas inversiones sean necesarias para que esto no vuelva a suceder».