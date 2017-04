Es un hecho que la contaminación ambiental se mantiene de forma permanente como una de las principales preocupaciones de los avilesinos. La ciudad se encuentra rodeada de fábricas prácticamente por los cuatro puntos cardinales, lo que tampoco ayuda, y acaba por repercutir en la calidad del aire. No obstante, hay situaciones límite, que provocan un sentimiento unánime de rechazo, una sensación de hartazgo, de impotencia al no concretarse una solución definitiva. Como la vivida anteayer con el escape de gases desde las Baterías de cok de ArcelorMittal, que provocó la irritación, no solo la física, de ojos, gargantas y narices, lo que obligó a no pocos a acudir a los centros sanitarios, sino también mental de los vecinos, cada vez más cansados, hastiados. Como decía Rafael Mariño, uno de los que vivió el momento en primera persona, mientras paseaba cerca del ayuntamiento: «Esto es veneno puro para la gente de a pie».

Una de las principales quejas ante un acontecimiento preocupante como el de anteayer es la falta de información, de indefensión ante lo que se les vino encima sin aviso alguno. El helicóptero sobrevolando la ciudad, los bomberos, la policía, la situación de alarma era evidente. La gente trató de refugiarse en algunos bares y cafeterías del centro, o emprender con rapidez el camino hacia sus casas, mientras crecía la incredulidad y la confusión. «Tendría que haber planes de evacuación, formas de advertir a la gente por si ocurren estas cosas», manifestaba David Hernández, quien consideraba que «si fue un error, deben expedientar a la empresa».

Para Isabel Sainz, quien subía por Rivero cuando sucedió, vio la niebla y a la gente cubrir nariz y boca con pañuelos, con las mangas, como podían, «multar hasta ahora no ha servido para nada». Ella, quien afortunadamente no sufrió las consecuencias en las vías respiratorias, cree que es posible hacer compatible la actividad fabril «con un modelo sostenible». «En estos tiempos, tiene que ser posible», recalca.

Una de las características de las sensaciones al respirar el aire contaminado era «el sabor metálico», como lo definía Mar García, que exigía que se tomen «medidas medioambientales urgentes». Picor en la garganta, en las fosas nasales y en los ojos eran otro de los síntomas de afectación.

Solución definitiva

Si en algo coinciden todos los avilesinos consultados, y se manifestaba en las conversaciones por la calle, es que esta situación debe terminarse, «por el bien de la salud de los ciudadanos»: «Hay que poner una solución definitiva, que no se vuelva a repetir algo así».

Tampoco hay dudas en la importancia de conservar los empleos directos e indirectos que generan las instalaciones que puso en marcha la ya extinta Ensidesa, y que sufrieron su última gran remodelación en los años 70 del pasado siglo. «Si se pudiera evitar que contamine, estupendo. Porque si cierra, cuánta gente se va a la calle», se preguntaba Amelia Heres. Lo que no quieren los avilesinos es caer «en el chantaje», de trabajo a cambio de contaminación. Al respecto, era tajante Sara Paz, concejal de IU en Corvera, que salía de su trabajo en el centro de Avilés a la hora del suceso: «Es una vergüenza. Es una multinacional que debe invertir sus beneficios en contrarrestar la contaminación. Estamos en el siglo XXI, y las administraciones deben exigir que se cumpla la legislación, hay que plantarles cara. No podemos estar decidiendo entre vivir y trabajar».

Protesta contra la contaminación en Avilés. / Patricia Bregón.

Como decía un antiguo trabajador de la fábrica, de cuando aún era pública y pertenecía al INI, «es necesario gastar más en mantenimiento para que no pasen estas cosas».

Hay discrepancias en la forma en que se podría actuar. Desde las más drásticas, como la de José María López, que caminaba por el centro a la hora del escape: «Habría que cerrar las Baterías antes de que termine la concesión». O Iván Furniet, que no solo lo padeció anteayer en la calle, sino que lo sufre ante su casa, y pide «que lo lleven para otro lado, porque contamina demasiado».

Hay quien echa la vista atrás, y repasa la situación de la que se partía «en los años sesenta, cuando se tendía la ropa y quedaba negra», como decía Francisco Rellán. Pero nadie obvia que la situación debe cambiar de una vez. «Tienen que tener más cuidado», solicitaba María del Carmen Álvarez, quien recordaba con cierta angustia cómo «al subir por Rivero no podía respirar».