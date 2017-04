El Principado ordena parar la planta de Arcelor que provocó la nube de gases ácidos

La nube tóxica de gases ácidos que a media tarde del lunes se abatió sobre gran parte del centro de Avilés provocando gran alarma entre la población y numerosos episodios de irritación de vías aéreas y garganta estaba compuesta por trióxido de azufre, un gas contaminante, el principal agente de la lluvia ácida. ArcelorMittal mantiene que al margen de dichos efectos, «no es nocivo», que la avería en una fase concreta, la de ácidos, de la planta de subproductos de baterías de cok que la generó ya ha sido reparada y que la instalación se encuentra en disposición de volver a arrancar. El Principado, por contra, la mantiene inactiva y ha abierto un expediente que puede concluir en sanción, mientras que la Fiscalía ha incoado de oficio diligencias de investigación para determinar posibles responsabilidades penales.

La paralización de la actividad decretada por el Principado afecta no a la planta de subproductos en su totalidad, sino únicamente a la parte en la que se produce ácido sulfúrico, y se mantendrá hasta que no haya garantías absolutas de que no se vuelva a producir un incidente similar. Común a toda la línea de baterías, dicha planta tiene como objeto lavar los gases que genera la producción de cok. Uno de los compuestos que se utilizan es el ácido sulfúrico, y la fuga se registró en la parte del proceso en la que se incorpora dicho compuesto a raíz de una avería en la sonda que regula su volumen. Indicaba que era el adecuado, cuando no era así.

Las baterías seguían ayer funcionando con normalidad y el lavado de los gases que genera la combustión continuaba haciéndose en la planta de subproductos, con la salvedad de que al estar cerrada la fase en la que se produce el ácido sulfúrico la empresa se abastecía en el mercado exterior de este compuesto químico, el que más se produce en el mundo.

La posible sanción que se podría imponer a ArcelorMittal y su cuantía irá en función de «los efectos y la repercusión que haya podido tener la fuga. Si se constatara responsabilidad debido a insuficientes sistemas de garantías y de control en la planta de producción de ácido sulfúrico se pondrán los hechos en conocimiento de la fiscalía», indicó Elena Marañón, la directora general de Prevención y Control Ambiental del Principado.

En términos similares se expresó Guillermo Martínez, el consejero de Presidencia. Incidió en que la investigación se inició minutos después de detectarse la fuga y en que los técnicos de la consejería de Medio Ambiente y de la empresa «están elaborando un informe para esclarecer el suceso».

Hasta el momento «se han tomado todas las medidas necesarias para que los elementos en los que se ha detectado un fallo no vuelvan a la producción hasta que las garantías no sean plenas. Lo importante es que no se vuelva a producir un accidente así, analizar las circunstancias y si hubo problemas para la población», subrayó.

Las diligencias de investigación incoadas de oficio por la Fiscalía del Principado y con carácter preprocesal tendrán una duración máxima de seis meses, con posibilidad de prórroga, y pueden derivar en la correspondiente denuncia si se determina la existencia de indicios de responsabilidad penal o, en caso contrario, con su archivo.

Según recoge su ficha de seguridad, el trióxido de azufre es un gas nocivo y corrosivo, peligroso para el medio ambiente y la salud. Provoca irritación ocular y daños en las vías respiratorias si se inhala, si bien el alcance depende del tiempo de exposición. Expertos consultados por este periódico aseguran que diez o quince minutos, el tiempo que tardó la nube en desaparecer -pesa más que el aire y se va al suelo- «tampoco es excesivo», si bien advierten que sus efectos «no tienen por qué ser inmediato. Pueden surgir uno o dos días después».

En este sentido, fuentes oficiales elevan a cinco el número de personas atendidas el lunes en urgencias de centros de salud y del Hospital San Agustín, «todas con patologías respiratorias previas y ninguna con síntomas graves». Los referidos expertos entienden que «hoy en día resulta inadmisible que se libere trióxido de azufre a la atmósfera».

Numerosas fugas

El Colectivo Ecologista de Avilés reclamó ayer al Principado que revise las condiciones de las baterías de cok, instalación a la que se atribuyen numerosas fugas, aunque nunca de una envergadura similar a la del lunes. En este sentido, el Consejo de Ministros acordó el mes pasado imponer a ArcelorMittal España una sanción de 1,6 millones de euros por el vertido de aguas residuales procedentes de la actividad industrial en Avilés, Carreño, Corvera y Gozón.

Los ecologistas acusan al Principado y al Ayuntamiento de Avilés de permitir que las baterías «funcionen en una situación de precariedad continua. Cuando no es una fuga es un vertido, no hay mes que no haya un accidente, y si la empresa quiere que sigan funcionado tendrá que tomar medidas sin más demoras». A su juicio, los expedientes del Principado «no son más que un camelo que después de muchos años y juicios acaban en nada o en una multa por la que le sale más barato a la empresa contaminar que evitarlo».