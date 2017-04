«Hasta el perro se ahogaba», dice una de las tres personas atendidas en Urgencias

Penélope Fernández fue una de las tres personas atendidas anteayer por el escape en las urgencias avilesinas (dos en el San Agustín y una en el Centro de Salud de El Quirinal). Acudió al Hospital, donde recibió oxígeno y corticoides, y tratamiento para seguir en casa. «Hoy -por ayer- estoy regular, aún tengo tos», explica. Su sensación fue «la de una película del fin del mundo, la gente se tapaba la boca y la nariz con pañuelos, como podía».

«Estábamos tomando un café frente al Ayuntamiento, y vimos bajar la niebla. El perrín de una amiga empezó a toser, como si se ahogara, y a continuación empezamos a notarlo nosotros, como si nos quemase la garganta», relata Penélope, que tras haber descartado que fuese bruma natural, pensó en humo. Sin embargo, no había notado ningún tipo de olor especial. Después, Penélope acompañaría a su madrina a Llano Ponte, despacio, en una de las zonas afectadas más de lleno por la nube de gases.

«Al llegar a casa me encontraba muy fatigada, y no podía parar de toser -continúa-. Llamé a mi hijo, me contó que había sido un escape de Baterías, que subiera sin pensarlo a la Residencia. Llegué temblando, y me atendieron muy rápido; me pusieron una botella de oxígeno, pero no sabían qué se había vertido, estaban hablando con los epidemiólogos».

Ella mostraba una gran preocupación, puesto que padece del riñón e hipertensión, («afortunadamente, problemas respiratorios no», agradece) y allí vio llegar a más gente con los mismos síntomas. «Nos están fumigando como a ratas. Nos dejan pajarito y no nos enteramos. Fue patético. Lo peor fue ver a los niños más pequeños, porque ellos no pueden taparse por sí solos. Algo tendrán que hacer, tendrían que tener filtros, pero eso cuesta dinero y no interesa. Me temo que aquí no va a pasar nada», lamenta.