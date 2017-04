La opinión del experto: Solo es grave en una larga exposición

El trióxido de azufre es un contaminante que se genera en la combustión, al igual que el dióxido de azufre pero es mucho menos frecuente que éste. De forma general, se denomina a ambos como óxidos de azufres.

En casos de exposiciones cortas y no muy intensas es un irritante local, que afecta a la piel, ojos y vías respiratorias. En personas con enfermedades previas, como puede ser el caso de pacientes de asma o EPOC, pueden sufrir unas mayores complicaciones.

Todo el mundo recuerda las erupciones de volcanes de hace unos años en Islandia. En estos fenómenos se genera mucho trióxido de azufre y hubo casos de pacientes con asma que tuvieron problemas. Afortunadamente, la nube del pasado lunes no tuvo estas características y fue un episodio breve. Aunque es un caso de contaminación, también influyeron otros elementos como las condiciones climáticas.

En las últimas 24 horas, en el servicio de Neumología del Hospital San Agustín no hemos atendido a ningún caso de asma descompensado. En estas situaciones, se debe procurar no salir de los domicilios ni ventilar las viviendas. Los pacientes respiratorios deben permanecer en sus domicilios y respetar todas las indicaciones médicas. No parece que haya sido una situación grave. En baterías de cok, la exposición fue más intensa y los trabajadores deben cumplir las normas de seguridad.

Fernando Álvarez Navascués es Neumólogo del Hospital Universitario San Agustín